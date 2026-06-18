與小三翻臉釀悲劇！她攔車遭撞身亡 人夫重審免關原因曝光

婚外情失控往往得付出沉重代價！中國河南汝州日前發生一起因婚外情糾紛引發的死亡案件，一名已婚男子與婚外對象因感情問題爭執後，決定封鎖對方、不再聯絡。未料女子之後開車前往男子工作地點堵人，男子急著開車離開時，未察覺女子已下車追趕並攔車，最後竟直接撞上對方，造成女子死亡。

男子事後主動投案，並坦承涉及過失致死。一審原判6年6月徒刑，但男子與死者家屬均不服提起上訴。案件重審期間，男子向家屬賠償人民幣36.5萬元（約新台幣150萬元），取得家屬諒解，法院考量其自首、認罪與和解等情節後，改判3年徒刑、緩刑3年，免入監服刑。

封鎖婚外對象後遭堵人 男子開車逃離釀死亡

綜合中國媒體報導，涉案男子霍姓、年約40多歲，死者馬姓女子為其婚外對象。兩人過去經常因生活瑣事爭吵，男子因此萌生回歸家庭念頭，並於2024年10月決定切斷聯繫，全面封鎖對方。

同年10月26日，女子多次聯繫未果後，開車前往男子任職的煤礦尋人。當晚9時左右，雙方在礦區道路相遇，由於道路狹窄，男子駕車倒退準備離開。過程中，男子急於躲避女子，未注意周邊狀況，也沒發現對方已下車追趕並試圖攔車，最終車輛撞上女子，造成其當場死亡。

男子自首認罪 一審判刑6年6月

事故發生後，男子立即報警並坦承案情。案件於2025年一審宣判，河南省汝州市人民法院認定其構成過失致人死亡罪，判處有期徒刑6年6月，另須賠償死者家屬人民幣4萬元（約新台幣16萬元）作為喪葬費。

不過，男子與死者家屬皆對判決結果不服，因此提起上訴。

重審賠償約150萬元取得諒解 改判緩刑免入監

案件於2026年進入重審程序，河南省平頂山市中級人民法院撤銷原判並發回更審。審理期間，男子家屬代為支付人民幣36.5萬元（約新台幣150萬元）與死者家屬和解，成功取得諒解。

法院指出，男子行為已構成過失致人死亡罪，但考量其案發後主動自首、認罪態度良好、積極賠償並獲得被害家屬諒解，且無前科，最終採納量刑建議，改判有期徒刑3年、緩刑3年，無須入監執行。

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文章授權轉載自《香港01》