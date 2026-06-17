「編輯還誇我寫得好」 雨果獎得主郝景芳自曝新書「一半用AI寫」

大陸科幻小說作者、雨果獎得主郝景芳近日表示，其新作《銀河學院》裏，AI寫作的比重已經佔到一半。事件迅速引發爭議，有大陸網友認為，若使用AI輔助寫作，出版方應當標註。諾貝爾獎得主莫言則表示，AI作品就是二手貨。

據深圳龍崗融媒報導，憑藉科幻小說《北京摺疊》榮獲雨果獎的大陸科幻作家郝景芳，6月份參加閱夜閱精彩草地讀書會，談到創作科幻小說時坦承，在今年新出的小說《銀河學院》裡，AI寫作的比重已佔到一半了。並表示讀者也看不出哪些部分是AI寫的。

她說，出版社編輯「還一個勁誇我今年寫得好」；有讀者還反饋說：「感覺《銀河學院》第二集更吸引孩子。」

她透露，自己近年積極投入AI生成內容研究，併為創作打造專屬AI寫作平台。

郝景芳表示：「我認為這件事主要看作者心態，你是否有一個開放的心態，願意跟AI一起協作。就像我的AI，現在可以在很大程度上幫助到我。」

郝景芳言論引起巨大爭議，引發有關原創性、文學表達和創作邊界的討論。有網友批評郝景芳放棄了自己的筆，還得意讀者看不出來；有人認為，面向觀眾的創作最基本的底線是真實，再高的要求是真誠，最高的期望是觸摸真理。

也有網友呼籲出版社未來應在封面或版權頁清楚標示AI參與比例，保障讀者知情權；但也有網友認為，用AI寫作是當前的趨勢，「坦然擁抱新技術，本就是一種突破」。

此前，諾獎得主莫言、科幻小說家劉慈欣等都表態反對用AI寫作。莫言認為AI作品是「二手貨」，取代不了人類的創作。劉慈欣則說，這代人的榮譽在於所有作品都是人寫出來的，倘若翻開一本新書，讀者卻要嘀咕「這真的是人寫的嗎？」，那份心照不宣的信任就已經碎了。