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香港轉發貼文鼓吹選舉投白票案 終院駁回被告上訴

中央社／ 記者張謙香港16日電
香港終審法院今天在一起上訴案中裁定，上訴人在社交平台轉發鼓吹他人在選舉中投白票（空白選票）的貼文，同屬破壞選舉，因此駁回其上訴，維持其入獄2個月，緩刑半年的原判。圖為一名路人行經香港終審法院。美聯社
香港終審法院今天在一起上訴案中裁定，上訴人在社交平台轉發鼓吹他人在選舉中投白票（空白選票）的貼文，同屬破壞選舉，因此駁回其上訴，維持其入獄2個月，緩刑半年的原判。圖為一名路人行經香港終審法院。美聯社

香港終審法院今天在一起上訴案中裁定，上訴人在社交平台轉發鼓吹他人在選舉中投白票（空白選票）的貼文，同屬破壞選舉，因此駁回其上訴，維持其入獄2個月，緩刑半年的原判。

2021年底香港立法會進行選舉。案情指出，前立法會議員許智峯於2021年10月在臉書發文提出「如水計畫」，煽動閱覽者在選舉中投白票，以表達對政府的不滿。許智峯同時呼籲閱覽者轉載或分享該貼文。

蘇浚鋒其後在臉書轉載了相關貼文，於2021年12月被拘捕，其後被起訴。

在初審時，蘇浚鋒否認控罪，並質疑控罪違憲，但在裁判官裁定選舉條例合憲後，蘇浚鋒改為認罪，被判處入獄2個月，緩刑半年。他其後向高等法院上訴，指控罪違憲，但遭駁回。

蘇浚鋒接著上訴至終審法院，質疑控罪侵犯言論自由。

綜合本地媒體今天報導，終審法院5位法官一致駁回上訴。首席法官張舉能頒下判詞指出，鼓吹缺席投票、投白票或無效票，實際是呼籲杯葛選舉，是破壞選舉及其制度的行為。

判詞又指出，相關條例僅限制選舉期間的公開言行，不涉私人討論或個人決定，對言論自由影響有限。

香港法律對選舉期間的舞弊或非法行為有詳細規定，包括在選舉期間藉著公開活動煽惑他人不投票、投白票或無效票等屬違法。

立法會 投票 香港

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