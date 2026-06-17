小三通成爬蟲寵物轉運站？300隻蜥蜴闖關後 今再查獲208隻守宮

金門小三通接連爆出大量爬蟲類運輸事件。繼一名台籍葉姓旅客15日攜帶約300隻活體蜥蜴往返金廈3天三趟，引發外界質疑邊境查驗出現漏洞後，金門海關今日下午又查獲另有國人企圖夾帶208隻守宮闖關入境，讓金門小三通儼然成為「爬寵轉運站」，引發各界關注是否安檢有漏洞。

據了解，一名葉姓旅客15日攜帶兩個行李箱、約300隻活體蜥蜴及其他爬蟲類寵物，從台中搭機來金門，並搭乘小三通客輪前往廈門，由於未在出境時主動申報，加上岸巡單位未能於X光機及相關檢查程序中發現異狀，因此順利通關出境。

不過，葉男抵達廈門後，因未向陸方完成相關申請程序，遭當地海關查獲並拒絕入境，於16日遭遣返回金門，兩度主動向海關申報攜帶約300隻蜥蜴入境，但因無法提出相關許可文件及檢疫證明，均無法辦理通關，遭依法退運。

今日上午，葉男再度帶著這批蜥蜴搭船返回廈門，讓這批疑似南美洲綠雙冠蜥短短三天內歷經金門出境、廈門查獲、遣返回金門、兩度申報退運，再度返回廈門，離奇經歷宛如「蜥蜴漂流記」。

未料今日下午，海關又查獲另有旅客將208隻守宮藏放在行李箱內，企圖夾帶入境，經查獲後當場宣布棄案。兩起案件接連發生，也讓小三通活體動物運輸問題浮上檯面。

針對300隻蜥蜴闖關事件，海巡署金馬澎分署今天坦承，第九岸巡隊依CIQS分工負責人員及出境行李安全檢查，但前日確實未能及時查獲旅客違規攜帶活體蜥蜴出境，將納入案例加強教育訓練，並由第九岸巡隊進一步調查後函送主管機關處理。

海巡署也提醒，民眾無論攜帶動植物活體入境或出境，都應依法完成檢疫及申報程序，並主動告知檢查人員，以免觸法。

據了解，這批蜥蜴原先可能已在台灣完成檢疫後空運至金門，知情人士指出，若屬一般走私案件，通常會遭大陸海關沒入或銷毀，本案較可能是未依規定完成申報程序，因此遭陸方退運，而非典型走私案件。