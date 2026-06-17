上海醫院「AI初判皮膚問題+醫師把關」實測...逾9成一致

大陸AI健康應用「螞蟻阿福」近日推出「醫師把關」功能，使用者拍攝皮膚患處照片後，先由AI辨識常見皮膚問題並提供初步建議，再由三甲醫院醫師覆核。上海長征醫院一項百人實測顯示，AI對皮膚問題的判斷與醫師診斷基本一致率超過90%。這種「AI初篩、醫師把關」模式引發關注，也有網友期待相關功能進一步擴展至兒科、消化內科及急診等領域。

據陸媒極目新聞報導，使用者只需上傳皮膚患處照片，螞蟻阿福即可辨識上百種常見皮膚問題，並提供用藥、護理及就醫建議；若使用者仍有疑慮，還可申請由三甲醫院皮膚科醫師覆核AI回答。

武漢協和醫院皮膚科副主任醫師朱今巾日前透過社群平台實測相關功能，她在醫師端收到使用者上傳的皮膚照片後，系統判斷為蟲咬性皮膚炎，並提出用藥及護理建議，朱今巾隨後認可相關結果。她也以容易與黑色素瘤混淆的皮損照片測試系統。AI辨識出異常後，主動提醒可能存在病變風險，並建議使用者進一步就醫。

朱今巾表示，AI辨識皮膚問題已具一定實用性，但醫學生及醫師不應照搬AI結論，仍須具備判斷及驗證能力。她認為，未來醫療將更重視人機協作，醫師也應成為AI結果的「質檢員」。

上海長征醫院也在皮膚科門診進行百人實測，讓候診患者先透過螞蟻阿福拍照諮詢，再將AI提供的參考意見與醫師面診結果比對。測試結果顯示，AI對皮膚問題的判斷與醫師診斷基本一致率超過90%；但部分複雜疾病仍須透過面診、病史詢問或進一步檢查才能確認。

值得注意的是，「AI初篩、真人醫師覆核」並非螞蟻阿福獨有模式。另據新華網報導，大陸其他醫療AI平台也正在採取類似的人機協作機制。

其中，大陸醫療科技平台「未來醫生」建立四級分診機制，所有AI輸出都須經真人醫師審核，最終責任仍由醫師承擔。京東健康也表示，AI僅是輔助工具，不具備獨立診療權，最終診斷及醫療決策仍由執業醫師負責。

不過，報導也指出，醫療AI仍面臨「黑箱」及「幻覺」問題。AI可能將肺血管斷面誤判為結節，或因不了解患者手術史、家族病史等臨床背景而產生錯誤推論，且模型往往無法完整解釋判斷過程。

此外，AI輔助診斷一旦出錯，責任如何在醫師、醫院與平台之間劃分，目前仍有灰色地帶。大陸業界普遍認為，較長時間內，複雜疾病的診斷及治療仍將維持「醫師主導、AI輔助」模式。