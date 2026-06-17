首位唐獎漢學獎中國學者 葛兆光：盼漢學走向世界

第7屆唐獎漢學獎由中國歷史學者、復旦大學教授葛兆光獲得。作為第一位獲得該獎項的中國本土學者，葛兆光肯定唐獎讓漢學受到國際矚目，並認為漢學研究者承擔著與世界對話的職責，盼望漢學未來能進一步提升到世界高度。

談及獲獎心情，葛兆光謙虛地表示，「文無第一，武無第二」 ，和他一樣有資格獲得唐獎漢學獎的人很多，選中了他，令他感到意外、惶恐與感恩。同時，在他得知獲獎消息後不久，就得知唐獎創辦人尹衍樑去世的消息，「尤其他跟我是同歲」，也令他覺得有點傷感。

在葛兆光看來，漢學在生命中的意義不僅是職業或志向，甚至用「天職」形容也不夠。他給出一個詞彙，叫做「再生」。

葛兆光生長於中國，因為文革的緣故，1966年初中畢業以後整整12年沒有上過學，直到1978年28歲時，才進入北京大學讀書。他說，漢學對自己而言，「不僅僅是一個職業的問題，更重要的是它給我人生的前途，有一次再生的機會」。

他說，自己眼中的中國文史、中國的過去，不只是簡單的歷史或文獻，「實際上我看到的是歷史非常複雜的那一面，它有很光榮的，也有很屈辱的，或者說也是一堆活生生的人，也是一些活生生的歷史」。

和葛兆光一樣，從1980年代開始從事漢學研究的學者們 ，往往帶有自己的經驗感受和理想，甚至有著與傳統中國「連在一起」的感覺。他說，「說得大一點，實際上我們也承擔著跟世界對話的職責」。

葛兆光指出，「尤其中國國內的人做漢學研究，與中國國外的人做漢學研究，可能是不太一樣的」。在中國研究傳統中國的優勢，不僅是擁有最豐富、最多的資料，同時也有對中國問題本身的切身關懷，「他不是隔岸看花，他是身在此山中」。

葛兆光提到，他曾給第四屆唐獎漢學獎得主王賡武寫過一篇評論，內容就是討論「山中人和山外人有很明顯的區別」，「山中人」對中國歷史的關懷裡，帶有對現實中國的思考、焦慮與關心，但同時也會有「當局者迷」的問題，因此也需要山外人來看中國。

他表示，例如王賡武站在東南亞所看到的中國，就與身在中國的學者們所看到的不一樣，可以看到中國學者可能忽略的問題。但葛兆光也指出，海外學者可能會將中國「對象化」，將中國變成「他者」、一個被分析的文本，他們的關切就無法那麼切身。

葛兆光認為，中國本土學者與海外學者是「互補的」，他也期許，「中國大陸學者應該承擔我們說的漢學裡面最重要的那個部分，因為這是你的國家」。

葛兆光同時也肯定，因為有唐獎的緣故，使國際對漢學有更高的關注。他強調，「中國是一個，可是研究中國的方法途徑和形式可以是多個的」，過去6屆唐獎漢學獎得主來自美國、英國、新加坡、日本等國，也使中國研究更加國際化、多元化。

他期待，將來漢學能夠成為國際矚目的領域，未來跟印度學、波斯學、埃及學、日本學等領域形成對話，「我希望唐獎不僅能在中國大陸，而且能在更廣泛的世界範圍內推展漢學，而且把漢學提升到一個很高的、帶有全世界意義的這種學問和理論的高度」。

談及給後進歷史學者的鼓勵，葛兆光笑說，他平時很害怕做青年導師，因此引用三句胡適的話給後輩學者。

第一句話是「做學問要在不疑處有疑」，這是做學問的一個最重要的一個起點；第二句話是，「拿證據來」，胡適非常重視這一點，也是做學問的必要條件；第三句話是「你說一句話，要記住這句話在社會上的影響；你每走一步，你都要記住這一步給社會的責任」，這就是所謂的「大我」，也是做學問的責任。