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中國就業市場有多捲 連路邊乞討都面臨機器人競爭？

聯合報／ 大陸中心／即時報導
對於街頭出現機器人乞討，不少大陸網友質疑其真實性。（圖／取自微博）
對於街頭出現機器人乞討，不少大陸網友質疑其真實性。（圖／取自微博）

中國大陸就業市場有多競爭？微博近期出現一些機器人在街頭跪地乞討的畫面，網友看到後紛紛回應稱：「我本來想著失業後還可以去乞討」、「連這個賽道也搶啊？」

據稱，近期在福州、北京、成都等地都有人將人形機器人置於路邊，使其跪地、雙手作揖，前面還放置收款二維碼，並循環播放「沒錢充電了」、「求電費」等語音，「機器人乞討」因而引發網路熱議。

部分網友調侃「連乞討賽道都捲起來了」，但也有網友質疑這些影片和照片的真實性。還有網友好奇，真會有人施捨給乞討的機器人嗎？

還有人表示，一部機器人要價不菲，靠機器人乞討得多久才能回本，因而推斷這些在街頭乞討的機器人或許是藝術創意，目的是諷刺或反思AI與人類日益荒誕的關係。

大陸一些城市近期出現機器人在街邊乞討，引發不少網友熱議。（圖／取自微博）
大陸一些城市近期出現機器人在街邊乞討，引發不少網友熱議。（圖／取自微博）

機器人 中國大陸 微博

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