山東近14億元北斗工程現「脆皮底座」 官方組聯合調查組核查

山東一項總投資近3億元人民幣（單位下同，約新台幣14億元）的北斗重點工程近日遭質疑施工品質，多處監測設備的混凝土底座被指「用手即可掰碎」，部分底座內部還填有大量碎石，與設計圖紙要求存在落差。山東省發展改革委等4部門已組成聯合調查組進駐現場核查，並委託第三方專業機構全面檢測施工品質。

山東省發展改革委微信公眾號「山東發改」今（17）日發布通報指出，針對媒體反映山東高速信息集團有限公司承建的某新基建項目問題，山東省發展改革委、山東省住房城鄉建設廳、山東省交通運輸廳及山東省國資委已組成聯合調查組，進駐現場核查。

通報表示，調查組已委託第三方專業機構，對項目施工品質展開全面檢測，相關調查結果將及時向社會公布。

據人民網，這項工程為「北斗高精度重大新基建智慧監測系統」，被列入2023年大陸國家發展改革委批復的北斗產業化重點工程，總投資近3億元，其中中央預算內資金4,500萬元。

工程主要包括監測雲端服務平台研發、北斗大數據應用中心建設，以及在山東高速集團所轄的邊坡、路基及橋梁等設施上，安裝約5,000套北斗監測設備。

該項目由山東高速信息集團承建，主要利用北斗高精度定位技術，監測山體滑坡、邊坡及交通設施安全風險。遭反映施工問題的濟南至濰坊高速公路路段，也在監測範圍內，目前整體項目仍處於建設期。

報導稱，舉報人劉先生（化姓）日前反映，濟濰高速沿線多處監測設備底座存在嚴重品質問題，混凝土用手一掰便碎，經錘子輕敲後更會鬆散成粉；部分底座內部遭指填滿大塊碎石，僅在表面抹上一層水泥砂漿。

據報導，記者5月前往山東淄博市淄川區東寶山附近路段查看時發現，多處設備底座已被拆除，散落的混凝土塊可用手輕易掰開，內部材料呈粉末狀，並混有大量碎石。

在淄博市淄川區山嘴頭村附近，部分設備底座也未採用整體鋼筋混凝土澆築，內部被大塊碎石填滿，表面僅覆蓋一層較薄的混凝土，引發外界對工程是否偷工減料及未按設計施工的質疑。

建築業人士表示，C30混凝土的標準抗壓強度為30兆帕（MPa），現場底座一觸即碎，明顯存在混凝土品質缺陷，實際強度遠未達C30標準，表面也僅見普通水泥砂漿抹層。報導指，相關施工可能涉及嚴重偷工減料及未按圖施工。

山東高速信息集團相關負責人12日接受媒體詢問時坦言，5,000套設備陸續施工期間，「確實有一部分達不到質量要求」，但稱業主會在驗收前進行檢測、發現並處理問題，使工程最終達到驗收標準。

不過，針對設計圖紙要求使用C30混凝土一事，該名負責人表示，底座使用的混凝土「應該是C10或C15，肯定不是C30」，與媒體取得的設計圖紙內容出現落差。

該負責人並稱，媒體5月反映的問題，已在6月10日前完成整改。然而，記者13日重返相關路段查看時發現，部分底座外觀雖經過平整處理，但經錘子輕敲後仍會開裂、鬆散，混凝土塊也能用手掰開。

報導稱，在濟濰高速其他路段也發現多處監測設備底座存在類似情況，包括混凝土鬆散、內部混有大量碎石，以及大塊碎石填充後僅在表面覆蓋薄層水泥等問題。