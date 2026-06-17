以「信」為主題 第17屆海峽兩岸少兒美術大展廈門展開幕

以「信」為主題的第十七屆海峽兩岸少兒美術大展，於六月十四日上午在廈門市美術館舉辦廈門展開幕式，展期至六月廿四日。

中國文字中的「信」有著多重內涵，是人心的契約，是紙上的遠方，是流動的世界，是心中不滅的光。當兩岸青少年把這些「信」藏進畫紙，每一幅作品就是一封有情感、有生命的信箋，是各地孩子祈盼世界和平的共同心聲。

大展本身就如同一封長信，除了兩岸青少年，藝術家們也一起把抽象的信念變成寫滿故事的畫頁。本屆大展特別邀請台灣藝術家林永發，攜其子唐氏症青年藝術家林冠廷同場展出，以飽含親情與生命溫度的水墨作品，展現兩代人對於傳統與當代的思考；同時邀請大陸藝術家張永飛，其作品既有飽含情感的畫面，又有極具想像張力的內涵，孕育著充沛無垠的精神能量，展現了當代中國青年藝術家的獨特視角與藝術探索。

廈門展期間，主辦方特別邀請了30多位來自海峽兩岸美育界、媒體界、文化界的專家、學者及從業者參與廈門展活動，並舉辦了以「見微知著—從赤子觀大同」為題的兩岸文化座談會。

會議發起人、海峽兩岸少兒美術大展策展人周櫻，與台灣中華日報董事長兼社長陳樹、孫中山文化基金會會長孫雅麗、北京今日美術館執行館長晏燕等兩岸嘉賓，積極分享探討了各自的經驗與思考，加深了兩岸文化藝術的交流與互動。

廈門展後，本屆大展還將落地台北、北京、高雄等兩岸城市舉辦巡展，延續這場跨越海峽的藝術之旅。