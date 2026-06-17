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齊白石作品微觀草蟲 北京展出

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

一隻蜻蜓的翅膀有多少條脈絡？一隻甲蟲的鞘翅會泛出怎樣的光澤？這些看似只有昆蟲學家才會關心的問題，曾被一位畫家認真研究過，他就是齊白石。北京畫院美術館「問蟲—齊白石的草間對話」近日開幕，首次全品類展出這位「畫家中的田野考察家」的草蟲作品，帶觀眾走進那個微小卻自有天地的草間世界。

走進展廳，每位觀眾可領取一本田野考察手冊，在觀展時仔細尋覓作品中的「蛛絲馬跡」，追隨畫家「觀蟲」的腳步，按下牆上的按鈕聆聽蟲鳴，體驗田野考察的樂趣。在「千年一瞥」單元，展覽從命名與認知入手，追溯古人如何為萬物命名、如何以圖像描繪世界。展出的東晉郭璞《爾雅音圖》（清印本）及齊白石多種草蟲畫稿，生動揭示了昆蟲如何從博物分類走向藝術形象，展現了古人觀物取象的智慧與情懷。

步入「半生一蹲」單元，觀眾可俯身貼近白石老人筆下的草間世界。那些看似靜謐的畫面背後，實則上演著捕食、共生、競逐的生命戲劇—螳螂伺機而動，蜻蜓掠水而過，蟋蟀在草葉間振翅鳴唱。齊白石筆下的蜻蜓薄翼脈絡清晰可辨，甲蟲的鞘翅堅硬而有光澤……正是在這一蹲之間，白石老人用半生時光，完成了對微觀世界的深情凝望。

「天地一息」單元則回歸中國人「天人合一」的宇宙觀，展出了《出居聲響》《桂花綬帶蜜蜂》等花鳥精品。作品在草蟲與禽鳥、水族等生命體的關係中，展現了萬物共榮的和諧畫面，將個體生命的細膩描摹昇華至東方哲學的宏大意象。

「齊白石的工筆草蟲作品，在北京畫院收藏的兩千多件作品與文獻中占有重要地位。」北京畫院院長吳洪亮說，此次展覽不僅讓我們重新審視白石老人當年如何觀察世界，也通過藝術與科學的結合以及年輕策展人的視角，打開了新的思考維度。

北京 考察 美術館

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