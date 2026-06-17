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台灣夜市北京登場 攤商稱消費降級下仍有可為

中央社／ 北京16日電

一場標榜「台灣味」的夜市市集今天起在北京通州區登場，50多家攤商參與。有攤商表示，與疫情前相比，現在收入明顯沒那麼好，但也有台灣人首次前來北京設小吃攤「試水溫」。

2026京台美麗鄉村論壇系列活動開幕式及「美麗鄉村・洽洽GO」6月市集開市今天舉行。市集設在北京通州一家大型商場外，為期6天，每一攤都標榜是台灣小吃，如：蚵仔煎、深坑臭豆腐、豬血糕、烤魷魚、芋頭牛奶、冬瓜茶等。

儘管這些攤主都是台灣人，但有「先來」與「後到」的不同。張老闆2004年來到大陸做工程，後來發現不好做，2009年前後他轉換跑道賣台灣小吃，參加過中國不同城市的台灣小吃節活動。

他說，2010年到2015年生意最好做，當時大陸民眾對台灣的新鮮感更強。而當前中國人的「消費降級」也表現在夜市上，現在有些顧客會3、4個人共吃一份餐點。COVID-19疫情前，好的時候小吃攤在活動中一天可以有人民幣2、3萬元的營收，現在平常日則可能一天5000元，這些尚未扣除成本和場地租金，且每個攤位會有差異。

本次也有好幾名首次從台灣前來北京設攤的青年參與，他們想來看看大陸經營生意的可行性。在大陸，夜市一支豬血糕、一杯珍珠奶茶訂價約在人民幣18元（約新台幣83元），價格較高，因此有些人認為會比在台灣收入更好。

市集是2026京台美麗鄉村論壇的周邊活動之一。該論壇以兩岸農業交流為主，開幕式上有來自台灣、專注於有機農業的「一心回鄉集團」創辦人李旭清致辭。來自高雄的原住民表演舞蹈並帶動氣氛，將在場的大陸海協會副會長周寧等多名北京官員邀至台上共舞。

本次到北京參與論壇的朱先生說，台灣的有機農業以小農為主，供應台灣民眾都不夠了，沒有想跨海發展，但是可以和大陸這邊的業者交流。有機農業在各國都是小眾，中國大陸有機農產品消費者比例更低，但因為人口基數龐大，整體仍很可觀。

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