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深圳進入暴雨緊急防禦狀態 全市中小學停課
廣東暴雨持續，深圳市部分地區今天上午累計雨量達大暴雨，全市進入暴雨緊急防禦狀態，今天下午全市中小學、幼兒園及培訓機構停課。
綜合「深圳教育」微信公眾號及「深圳天氣」微博消息，今天上午深圳市部分地區，如光明區、龍華區等累計雨量已達大暴雨。中午12時許，深圳市分區暴雨紅色預警、分區暴雨橙色預警、分區暴雨黃色預警、深圳市雷電預警、深圳市地質災害氣象風險預警生效中。
深圳全市進入暴雨緊急防禦狀態，當局提醒民眾迅速做好防禦工作，遠離低窪易澇等危險區域，部分區域山洪風險大，要注意引發內澇、山洪、滑坡、土石流、地面塌陷等災害。
根據深圳市政府相關指引，今天下午全市（不含深汕特別合作區）中小學、幼兒園及培訓機構停課。
據廣東省氣象服務中心消息，預計16日至18日，廣東省南部市縣有暴雨到大暴雨，及局部大暴雨。
據明報等港媒報導，受天氣影響，今天部分往來香港西九龍站及中國大陸的高鐵列車班次取消。
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