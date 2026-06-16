陸青年就業形勢嚴峻 上海今年已偵破求職類詐騙20餘起

中國大陸近年來就業形勢嚴峻，並因此成為詐騙溫床。網上各種足不出戶開網店、零基礎也能月入（人民幣）過萬元、高回報居家創業等廣告，成功誘騙一些急著找工作的民眾上鉤。2026年以來，光是上海警方就偵破「求職類」詐騙案件20餘起，抓獲犯罪嫌疑人200餘名。

上海市公安局16日召開記者會，說明今年以來上海警方嚴厲打擊「求職類」詐騙犯罪工作成效，並通報兩起典型案例。

其中一起是一名上海市民肖女士向青浦警方報案稱，她在網上看到一則「宅家創業、月入過萬」廣告，客服表示無需門檻、無需倉儲，只需繳納學費，之後在家動動手指，就有保底數量訂單，月入輕鬆破人民幣萬元，連「小白」（指無經驗者）也能輕鬆賺錢。肖女士於是支付人民幣3,980元「合作費」，參加所謂的線上「開店培訓班」。但事後發現培訓班與之前的宣傳不符，根本也沒有什麼大額收益，而對方也拒絕退款。

警方核查發現，肖女士網店內的訂單多為虛假交易，且買家帳號存在明顯關聯，遂判斷這是一個有組織性、披著「開網店」外衣的詐騙集團。

據悉，該集團作案方式是在網上發布兼職廣告引流，以高收入、低成本吸引網友諮詢，並承諾受害人只要負責網上開店銷售，具體貨源都由「公司」負責，只需交納人民幣29.9元「意向金」。

在受害人先期支付意向金開店後，犯罪集團隨即通過虛假下單偽造「開店即盈利」假象，並通過編造的「成功案例」來推銷人民幣2,680元、3,180元、3,980元等不同價位的「運營套餐」，分別承諾逐檔遞增的保底訂單數及銷售額。

如遇受害人猶豫，他們便會操作買家帳號在其店鋪下單，並讓「公司」拖延發貨，惡意製造「違約」進行施壓，迫使受害人購買「運營套餐」。遇到受害人要求退款時，就以各種理由進行拖延甚至拒絕退款。截至案發，該犯罪集團作案已涉及大陸全國，被害人高達8,000餘名，涉案金額超過人民幣1,500萬元。

此外，擁有技術證書的上海市民韓女士被證書「掛靠」兼職、長期賺取穩定收益詐騙，該詐騙集團聲稱是外省市某建設工程公司，有意租借韓女士的專業技術證書，每年將會向其支付人民幣4.5萬元「掛靠費」，最後成功詐騙到韓女士的個資，並以質押金名義騙取其轉帳，韓女士共被詐騙人民幣21萬元。

大陸官方統計顯示，今年前四個月，中國16至24歲城鎮青年失業率分別為16.3%、16.1%、16.9%與16.3%，長期顯著高於整體城鎮失業率。大陸統計局16日公布全國城鎮調查失業率為5.1%，前五個月失業率均值為5.2%。