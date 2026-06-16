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中國又傳趨利性執法 貨車集體離奇偏航被罰

中央社／ 北京16日電

中國去年發生21輛承載冷凍食品的貨車都離奇偏航河南省泌陽縣，並遭罰款及查扣事件。昨天泌陽縣公布，已有3名官員因此案被留置。在地方財政壓力及官員貪腐等因素下，外界認為這是「趨利性執法」的又一例。

綜合封面新聞等媒體報導，去年下半年，來自全國10省市的21輛冷凍貨車，它們的目的地都不是泌陽縣，卻都在泌陽高速路口被查扣，理由都是接獲檢舉，該車「涉嫌經營未經檢驗檢疫凍副產品」。

有貨主即使提出合法證明也要不回貨，更多貨主在相關部門拖延下無法取得證明。最終這些貨物或被「無害化處理」，或被低價拍賣。

更離奇的是，多名貨主反映，透過平台找來的這些運輸貨車，運費比正常價低30%左右。有貨主說，一切就像是有預謀的偏航，這些冷凍貨物如守株待兔裡的兔子一樣，先後撞在泌陽這棵樹下，執法人員坐等查扣。

此事經媒體披露後引發關注，尤其是有些貨主因此損失慘重，但被扣押的貨物卻去向不明、罰款是否合法也有爭議。

15日，泌陽縣聯合調查組發布情況說明，指此案引發關注後，截至目前，已對縣市場監督管理局原黨組書記、局長王磊，縣市場監督管理局綜合行政執法大隊三中隊中隊長張興採取留置措施，正在審理中。下一步，將依法依規深挖徹查，無論案件涉及到任何單位、任何個人，均一查到底，絕不包庇。

澎湃新聞評論，近年來，以亂收費、亂罰款、亂檢查、亂查封等為主要表現形式的趨利性執法、違規異地執法等問題引起監管部門重視。從去年3月到今年3月，全國共查糾這類問題6.6萬多件，為企業挽回經濟損失人民幣307億元（約新台幣1412億元）。

文章說，這次「集體偏航」事件若真是多方合謀的趨利性執法，其危害遠遠不止於貨主的損失，還影響到當地法治環境和營商環境。

紅星新聞評論，此事不僅是個別官員的貪腐問題，更是對法治化營商環境的公然挑釁。

冷凍食品 河南

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