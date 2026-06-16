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香港經濟好轉 公務員薪水劃一上調2%

中央社／ 香港16日電

隨著香港經濟好轉，香港17萬多名公務員的薪水在新財政年度劃一上調2%。

公務員事務局今天公布，行政長官會同行政會議決定在2026至27年度，劃一上調高、中、低層級別和首長級公務員的薪酬2%，生效日期追溯至今年4月1日。

公布表示，上述調薪決定充分考慮到各種因素，包括職方對調薪方案的回應、經濟狀況、生活費用變動、政府財政狀況、社會薪酬趨勢調查和公務員士氣等。

這項調薪建議還需要立法會審議通過。

2020年初，香港遭受COVID-19疫情衝擊，隨後幾年經濟陷入低迷，政府同時出現財政赤字。港府為了減少支出，去年凍結了公務員薪資，以及減少一些福利支出。

近年來，本地經濟逐步好轉，今年首季本地生產總值（GDP）較去年同期成長5.9%，季度增幅為近5年來最強。

隨著經濟改善，財政司司長陳茂波年初公布，2026至27年的經營帳目（經常性收入與開支）恢復盈餘。

香港 公務員 港府

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