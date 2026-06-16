香港經濟好轉 公務員薪水劃一上調2%

恐怖情人隨時奪命！陝西西安於2025年11月23日發生入屋兇殺案，在銀行任職的22歲萬姓女生（化名「小萬」），其初戀前男友假扮速遞員上門，小萬被騙開門後，遭對方以殘忍手段勒斃。涉案的張姓男子行兇後，更對上門探訪的家屬訛稱小萬正上班，最終因身上留有反抗抓痕而敗露被捕。

2026-06-16 08:45