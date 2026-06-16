深江鐵路斜拉橋 主塔全封頂

隨著最後一方混凝土澆築完成，由廈深鐵路廣東有限公司建設、中鐵二十五局承建的深江鐵路重難點工程—廣中江特大橋跨虎跳門水道斜拉橋雙主塔十二日完成封頂。至此，深江鐵路全線五座斜拉橋全部完成主塔封頂，項目建設取得突破性進展。 中新社報導，深江鐵路正線全長一一六公里，是粵港澳大灣區軌道交通網絡的重要組成部分，建成後將實現深圳前海自貿片區與廣州南沙自貿片區半小時高鐵互聯互通。

深江鐵路橋隧占比達百分之九十八。由中鐵二十五局承建的深江鐵路十二標段，主要包括十三點四一公里正線、江門疏解線、江門動走線及存車場站前工程、五四六孔箱梁架梁任務以及全線鋪軌等施工任務。

作為全線重難點工程，此次封頂的廣中江特大橋跨虎跳門水道斜拉橋主橋全長約五百九十米、主跨達三百米。中鐵二十五局深江鐵路項目副總工程師馮海強介紹：「廣中江特大橋跨虎跳門水道斜拉橋十七號、十八號兩座主塔均採用Ｈ型設計，高度達一百四十米，約四十六層樓房高，雙主塔混凝土澆築總量達一萬八千立方米。橋梁施工區域處於一級航道，日均往來船隻三百艘，且與既有中陽高速公路最小距離僅三十米，施工風險大，技術要求高。