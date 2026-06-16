快訊

世足賽／G組焦點首戰 比利時靠烏龍球1比1逼平埃及

美軍B-52轟炸機加州墜毀 空拍驚見大片焦黑區域

聽新聞
0:00 / 0:00

600年歷史 廣州荔枝市場開市

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

擁有近六百年歷史的蘿崗荔枝市場，二○二六年開市活動十五日在廣州市黃埔區舉行。現場醒獅騰躍、機器人展示輪番登台，吸引眾多海內外遊客。 　　

中新社報導，廣州市民和海內外遊客穿梭于各個攤位之間，品嚐「蘿崗桂味」、「蘿崗糯米糍」等品種荔枝，感受市場裡的煙火氣與人情味。    

作為廣東省最大的古荔枝群落聚集地之一，廣州黃埔區荔枝種植歷史逾千年，種植面積約二點四萬畝。其中，逾百年的古荔枝樹種植面積超萬畝，核心產區覆蓋蘿崗、雲埔、永和、新龍等街鎮。

相傳明宣德六年（一四三一年），鍾氏族人鍾日揆、鍾守分倡議集資，在蘿崗藥簕山腳興建買賣農副產品的集市，初稱「藥簕墟」，後改稱「蘿崗墟」。年已六旬、世代以種植荔枝為生的村民鍾民憲說，每到荔枝成熟季，周邊鄉鎮的百姓、商販都會齊聚墟市，農戶挑著滿筐鮮果沿街排開，從清晨開市到傍晚閉市，整條街都熱熱鬧鬧。

今年受減產影響，荔枝售價較往年上漲。其中，「蘿崗桂味」荔枝售價約每斤四十三元（人民幣／五百克，下同。），「蘿崗糯米糍」荔枝售價約每斤五十五元。 　

「我們擁有近二百畝荔枝種植基地，主要種植蘿崗桂味、蘿崗糯米糍等品種。我們採用智慧農業管理系統，荔枝今年產量預計為二萬斤左右」。廣東順天道智慧農業農民專業合作社負責人鍾國城表示，「蘿崗糯米糍」荔枝是中國國家地理標誌產品，已遠銷馬來西亞、新加坡、阿聯酋等國家。 　　

鍾國城表示，他們依託跨境電商平台上架產品，在種植基地「直播帶貨」對接海內外客戶，並與港澳、東南亞地區的商超達成直供合作。去年荔枝的出口量達一點二萬斤，今年荔枝的出口量已超一點五萬斤。

永和 廣州

延伸閱讀

桃園新屋哈密瓜節 莊育來奪冠、邱乾裕登最甜密瓜王

海內外鋁價差達歷史高位帶旺出口 陸鋁業迎新一輪榮景

日本妹來台獨旅曬飯店照 網見滿桌美食大讚懂吃：老饕級！

599元還限購 世界盃LABUBU銷量漲30倍 已賣近2萬份

相關新聞

廣角鏡／鹽步老龍 採青迎端午

端午節前夕，「鹽步老龍」採青儀式十五日在位於廣東佛山的鹽步老龍藏龍基地舉行。佛山南海大瀝「鹽步老龍」是全國現存最古老的龍舟。其歷史最早可追溯到明朝宣德七年（公元一四三二年），至今老龍已經五九四歲。船身為坤甸木，全長卅六點八米（不含龍頭、龍尾），座位六十八個，重約四噸。鹽步老龍禮俗已被推選為「中國體育非物質文化遺產」保護推廣項目。圖為「鹽步老龍」前往採青點。

600年歷史 廣州荔枝市場開市

擁有近六百年歷史的蘿崗荔枝市場，二○二六年開市活動十五日在廣州市黃埔區舉行。現場醒獅騰躍、機器人展示輪番登台，吸引眾多海內外遊客。

深江鐵路斜拉橋 主塔全封頂

隨著最後一方混凝土澆築完成，由廈深鐵路廣東有限公司建設、中鐵二十五局承建的深江鐵路重難點工程—廣中江特大橋跨虎跳門水道斜拉橋雙主塔十二日完成封頂。至此，深江鐵路全線五座斜拉橋全部完成主塔封頂，項目建設取得突破性進展。 　中新社報導，深江鐵路正線全長一一六公里，是粵港澳大灣區軌道交通網絡的重要組成部分，建成後將實現深圳前海自貿片區與廣州南沙自貿片區半小時高鐵互聯互通。

俄語區入境遊 三亞深耕市場

「今年前五個月，俄語區遊客在店間夜同比增幅近百分之三百」。三亞亞特蘭蒂斯銷售高級總監莊冬冬近日受訪時說，海南自貿港封關啟動半年來，藉助海南免簽入境政策拓寬、國際航線加密等利好，該度假區入境遊市場成效十分突出。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。