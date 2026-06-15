生命停在18歲…正妹搶救50天不治 家屬決定捐器官救5人

據中國人體器官捐獻管理中心微信公眾號，近日廣西梧州藤縣18歲少女孔蘭因病離世，其家屬決定捐獻其可用器官及眼角膜，最終幫助三名重症患者及兩名眼疾患者。

住院期間獲街坊及熱心人士捐款

孔蘭於今年3月26日出現身體不適，初時被認為是感冒引致的喉嚨腫痛，然而，孔蘭的病情持續加重，4月初不得不正式入院接受治療。住院期間，治療費用令家庭經濟壓力加重，家屬曾向親友及社會求助，獲街坊及熱心人士捐款。

儘管醫護人員始終全力以赴開展救治，但4月7日，孔蘭出現心跳驟停，病情危殆。經過約50天救治，孔蘭於5月22日不治。家屬其後決定捐獻其可用器官，讓女兒的生命以另一種方式繼續留在人間。

談及捐獻的決定，孔蘭的嬸嬸說道：「孩子住院治療的這段日子裏，我們收到了很多陌生人送來的幫助和關懷，我們全家都牢牢記在心裏，這份恩情我們這輩子都不會忘記。我們也想借著這種方式，把大家贈予我們的愛，繼續傳遞到更多人手中。」

報導指出，孔蘭捐贈的器官使三名重症患者獲得重生，其眼角膜則幫助兩名眼疾患者重見光明。

廣西梧州藤縣18歲少女孔蘭因病離世，其家屬決定捐獻其可用器官及眼角膜。圖／取自中國人體器官捐獻微信公眾號

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文章授權轉載自《香港01》