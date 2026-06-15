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港媒：繼新聞處長後 香港食環署長由前警隊高層接任

中央社／ 台北15日電

港媒今天引述消息表示，香港食物環境衛生署署長將由警務處前副處長（行動，指主管 警隊任務）袁旭健出任。食環署署長的聘用條件之一，是能處理政治敏感議題，食環署去年就新申請及到期後換發的執照及許可證施加國安條件。

食物環境衛生署專責香港食物安全、街市管理、環境衛生等。去年6月食環署就新申請及到期後換發的執照及許可證施加國安條件，當中包括餐廳、食物製造商、游泳池、娛樂場所等執照，執照持有人或「關連人士」不得做出或牽涉危害國安罪行，或不利於國安或香港公眾利益的「冒犯行為」，否則可以被吊銷執照。

香港01等港媒今天報導，食環署署長一向由政務官內部晉升，港府此前罕見地進行公開招聘，聘用條件包括具有敏銳的政治觸覺，能夠處理政治敏感議題等。

報導表示，袁旭健將於16日起接任食環署署長。

港府此前同樣公開招聘新聞處處長，由時任香港特首辦公室新聞統籌專員謝振中出任。謝振中同樣是警隊出身，有逾20年警務工作經驗，曾任葵青警區指揮官。

香港 國安 衛生署

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