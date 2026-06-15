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「遇見小麵」創辦人致歉 將「渝見小麵」商標無償贈予夫妻店

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
大陸連鎖餐飲品牌「遇見小麵」起源於廣州，主打重慶風味，以「紅碗豌雜麵」及「金碗酸辣粉」等品項聞名。該公司於2025年底在香港掛牌上市，被稱為「中式麵館第一股」，目前全球門店已超過500家。（遇見小麵微博）
大陸連鎖餐飲品牌「遇見小麵」起源於廣州，主打重慶風味，以「紅碗豌雜麵」及「金碗酸辣粉」等品項聞名。該公司於2025年底在香港掛牌上市，被稱為「中式麵館第一股」，目前全球門店已超過500家。（遇見小麵微博）

大陸連鎖餐飲品牌「遇見小麵」日前控告河南南陽一家名為「渝見小麵」的夫妻店商標侵權，引發輿論反彈。「遇見小麵」創辦人宋奇15日公開致歉，宣布將公司已註冊的第35類「渝見小麵」商標無償贈予對方，並中止與負責商標維權的外包律所合作。

事件起因是河南南陽一家「渝見小麵」餐飲店，近期遭「遇見小麵」以商標侵權為由提起訴訟。對方律師稱，若要撤訴，需賠償人民幣7000至8000元（約新台幣3.3萬至3.7萬元）。

店主毛女士受訪時哭訴，店內一碗麵僅售人民幣8元（約新台幣37元），若要支付相關賠償，至少得賣出1000碗麵，且其中還有食材及營運成本。相關說法曝光後，迅速引發大陸網友關注。

據報導，「遇見小麵」主張，「渝見小麵」四字中有三字與其品牌名稱重合，且讀音相近，構成近似商標。毛女士則表示，自己是重慶人，店名中的「渝」字是為了表達重慶風味，並非刻意模仿。

面對輿論爭議，「遇見小麵」13日發布聲明，表示已第一時間與相關方面溝通，撤銷對「渝見小麵」的訴訟，並反思商標維權流程。公司稱，自己也是從一家小店發展而來，了解創業不易，尊重每一名經營者的付出。

不過，撤訴聲明仍未平息爭議。部分「遇見小麵」會員在社群平台曬出儲值退款截圖，以此表達對品牌此次維權行動的不滿，甚至有消費者退回不到人民幣1元的餘額。

「遇見小麵」官方微博15日凌晨以創辦人宋奇名義發布「致渝見小麵的一封信」。宋奇表示，這兩天閉門反思，除了道歉，也思考還能為對方做些什麼，因此與團隊決定，將已註冊的第35類「渝見小麵」商標無償贈予對方，讓店家不必更換招牌，可以放心繼續使用。

宋奇並表示，若「渝見小麵」仍需申請目前可註冊的第43類商標，或有其他方面的需要，「遇見小麵」也願意提供必要協助。

他坦言，公司企業文化一直強調正直與善良，但此次事件與公司價值觀背道而馳，是管理上的重大失誤。公司將承認錯誤、承擔後果，不推卸責任，未來也會承擔更多社會責任。

宋奇表示，「遇見小麵」已中止與外包律所的合作，並呼籲商標保護工作應以更科學、良性的方式進行。

此外，也有部分會員反映，申請退款時出現「退款失敗」，因而質疑品牌是否因短時間內退款人數增加，限制線上退款功能。

「遇見小麵」工作人員14日回應，線上退款管道從未關閉，部分顧客退款失敗，主要是因為儲值時間超過一年，需要轉由人工客服處理。公司承認近期使用者諮詢量增加，但未正面回應是否出現大量會員因事件退費。

毛女士表示，案件原定17日開庭，目前僅接到自稱對方律師的撤訴電話，尚未收到法院正式通知。對於網友以退費方式聲援，她說，麵館目前仍正常營業，自己只想踏實做好生意。

公開資料顯示，2024年以來，「遇見小麵」涉及4起商標權糾紛訴訟，且均為原告，其中也曾以侵害商標權為由，控告四川成都一家名為「鈺見小吃店」的商家。

「遇見小麵」主張，「渝見小麵」四字中有三字與品牌名稱相同，且讀音相近，構成近似商標。店主毛女士則表示，她來自重慶，店名使用「渝」字是為了凸顯重慶風味，並非刻意模仿。（環球時報）
「遇見小麵」主張，「渝見小麵」四字中有三字與品牌名稱相同，且讀音相近，構成近似商標。店主毛女士則表示，她來自重慶，店名使用「渝」字是為了凸顯重慶風味，並非刻意模仿。（環球時報）

位於河南南陽的「渝見小麵」夫妻店，近日遭連鎖餐飲品牌「遇見小麵」提告商標侵權，引發輿論關注。（南方都市報）
位於河南南陽的「渝見小麵」夫妻店，近日遭連鎖餐飲品牌「遇見小麵」提告商標侵權，引發輿論關注。（南方都市報）

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