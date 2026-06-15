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大陸無緣世界盃 卻從各個層面滲入賽事運轉體系

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
由中國中車研發的輕軌與地鐵列車，在墨西哥城、蒙特雷、瓜達拉哈拉三座城市以「賽事保障」狀態投入營運。圖為本屆世界盃開幕前，墨西哥城翻新輕軌線路投入使用。（觀察者網）
由中國中車研發的輕軌與地鐵列車，在墨西哥城、蒙特雷、瓜達拉哈拉三座城市以「賽事保障」狀態投入營運。圖為本屆世界盃開幕前，墨西哥城翻新輕軌線路投入使用。（觀察者網）

中國隊雖未出現在世界盃賽場上，但大陸企業與技術正愈來愈多參與賽事運轉。大陸企業在美加墨世界盃期間，參與墨西哥基礎建設、交通、雲端轉播、賽事技術及周邊商品供應，從過去「賣紀念品」逐步延伸至支撐大型體育賽事的「底層運行」。

據觀察者網引述《南華早報》14日報導，大陸企業和技術正深度參與世界盃賽事保障，尤其在墨西哥的基礎設施、交通、雲計算和賽事技術體系中發揮作用。報導稱，大陸企業提供輕軌列車、新能源公交車、鐵路建設、雲直播、賽事技術支持，以及足球、紀念品等產品。

報導指，在墨西哥多項與世界盃相關的支援項目中，大陸企業提供115列輕軌列車，用於服務墨西哥城世界盃場館，另提供1000輛新能源公車運送遊客。大陸國有企業也修建一條鐵路線，以緩解主辦城市之一蒙特雷（Monterrey）的交通壓力。

大陸企業的參與也延伸至賽事數位基礎設施。騰訊雲將為包括大陸在內的16個國家和地區官方轉播平台提供賽事直播技術服務。阿里巴巴旗下阿里雲仍是世界盃長期贊助商，聯想則作為國際足總世界盃技術贊助商，將部署人工智慧技術，用於比賽分析和球迷互動。

與此同時，有「世界超市」之稱的浙江義烏，也正大規模生產世界盃足球、紀念品及球迷周邊商品。報導稱，憑藉完整供應鏈、規模製造能力和交付效率，大陸企業長期在全球大型賽事周邊產品供應中占有重要位置。

分析人士指，墨西哥是本屆美加墨世界盃唯一的發展中國家主辦國，大陸對墨西哥提供的相關支持，可能有助於鞏固雙邊關係。墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）正試圖在中美之間取得平衡。

美國陸軍戰爭學院戰略研究所拉美問題研究教授埃利斯（Evan Ellis）表示，大陸正愈來愈熟練地運用「體育外交」，希望向墨西哥展示自身是「朋友」。

報導也提到，2022年卡達世界盃期間，大陸鐵建曾承建羅賽爾體育場，合約金額達人民幣51.7億元（約新台幣241億元）；卡達也從大陸宇通客車進口1500輛公車。

不過，經濟學人智庫美洲首席經濟學家維特里蒂（Andrew Salomone Viteritti）指出，薛恩鮑姆自2024年上任以來，已開始調整對中政策，以維護墨西哥最大出口市場美國的關係。薛恩鮑姆政府去年推出「墨西哥計畫」，提出減少來自大陸的進口；今年1月，墨西哥政府也上調針對大陸商品的關稅。

報導稱，雖然中美貿易關係有所緩和，川普政府仍持續施壓盟友在經濟層面遏制大陸。經濟學人智庫數據顯示，自2024年以來，大陸投資者對墨西哥的興趣已有所降溫。

報導稱，大陸對世界盃的相關投入仍在繼續。賽事期間，海信將為比賽轉播及裁判系統提供顯示技術支持；大陸承包商也參與多項物流和交通擴建工程，包括連接墨西哥城主要機場與比賽場館的交通設施建設。

亞洲時報稱，大陸雖再次無緣世界盃正賽，但並未退出世界盃，而是以贊助、設備、轉播、供應鏈、賽事技術和基礎設施等方式「無處不在」。

本屆世界盃正賽用球由「中國製造」。（路透）
本屆世界盃正賽用球由「中國製造」。（路透）

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