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成都秋雨聖約教會又遭打壓 大批警力包圍

中央社／ 記者張淑伶北京15日電

中國教案頻傳。四川成都秋雨聖約教會昨天中午禮拜聚會時，突然遭到50至60名警察的包圍與衝擊，多名信徒遭帶走。該教會今年初有6名成員才遭警方拘留。

綜合維權網以及香港網媒「低聲道」，秋雨聖約教會14日在主日聚會時，突然遭到50至60名警察的包圍與衝擊。警方在登記完所有會友的身分證資訊後，調集了大巴車和多輛警車，將信眾強行帶往當地派出所。

已知教會至少2名長老及參與服事的數人被警方帶走，另有大批現場的基督徒，包括多名幼童，也被陸續押上大巴車和警車。

有會友表示，他們當時在綿陽市聚會，當時警方除了便衣和民警，也出動特警，其中一些配槍。

秋雨聖約教會是成都的非官方家庭教會，這並非他們首次遭到警方突襲。

今年1月初，有6名秋雨聖約教會成員被警方拘留，包括長老李英強。

2018年，秋雨聖約教會曾有逾100名成員被拘留。牧師王怡其後被當局以「煽動顛覆國家政權罪」和「非法經營罪」判刑9年。

近年中國政府對所有宗教都加強控制，對未註冊的宗教組織尤其加強打壓，使它們在籌款、網路講道及實體聚會變得更困難。

但是許多家庭教會不願意登記註冊的原因，包括不認可官方政治導向的宗教政策，以及每週聚會講道內容必須先報備審核等作法。

在安徽阜陽，麥種歸正教會因堅持家庭教會立場、拒絕加入官方「三自教會」，自2021年屢遭當局打壓。2025年10月，該教會兩名牧師及一名長老被以「組織非法聚集罪」移送檢察院審查起訴，直到今年6月9日才開庭。

2025年10月，中國錫安教會被大規模抓捕，約30名牧者和教友被警方帶走，包括牧師金明日。其後有18名牧者和教友被廣西省北海市檢察院批准逮捕，面臨審判及可能被判最高3年刑期。

美國總統川普（Donald Trump）5月到中國訪問，返程時告訴媒體，習近平承諾「會認真考慮（釋放）那位牧師」。「那位牧師」指金明日。不過，至今沒有金明日獲釋的消息。

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