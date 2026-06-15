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四川德陽龍舟賽 16日登場

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
德陽有悠久的龍舟文化傳統。本報德陽傳真
德陽有悠久的龍舟文化傳統。本報德陽傳真

近日，大陸二○二六年大學生龍舟錦標賽暨德陽端午龍舟活動新聞發布會舉行。據瞭解，本次活動將於六月十六日至六月廿一日在四川德陽旌湖水域舉行。

本次活動共設龍舟、龍板、槳板三個比賽專案，並配套開展搶鴨子活動，形成「專業競技+群眾參與+民俗互動」的立體賽事結構。龍舟比賽使用十二人小龍舟，設甲、乙組兩個組別，每組均含男子組、女子組、混合組，開展一百公尺、兩百公尺、五百公尺直道競速賽，面向大陸註冊大學生隊伍報名。龍板比賽使用六人龍板，設五百公尺直道競速賽，分為本機群組和公開組兩個組別，本機群組共十六支隊伍參賽，公開組接受十二支隊伍參賽，面向社會各界公開報名。槳板比賽使用單人槳板，設男子、女子五百公尺直道競速賽，面向社會各界公開報名。

德陽旌湖水域條件優越，兩岸「德陽之窗」生態景觀帶形成天然觀賽區，配套觀龍台、親水碼頭等設施，周邊餐飲酒店齊全。據悉，開幕式還將引入低空飛行科技元素，配合水陸空表演、點睛等環節，展現現代科技與傳統龍舟文化的完美融合。

龍舟文化在德陽已深植數十年，一九九一年以來已成功舉辦十一次龍舟賽。今年，當地將借助更高規格、更廣參與、更深融合的龍舟活動，推廣三星堆、綿竹年畫村等知名景點，展示特色產品，助力文體旅商融合發展。

龍舟 四川 大陸

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