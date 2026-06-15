深度體驗…北京新發現 海外遊客文旅指南

二○二六北京入境旅遊發展大會日前在京舉辦。來自俄羅斯、美國、加拿大、英國、德國、新加坡、馬來西亞等四十餘個國家和地區的三百餘位指標性入境旅遊商齊聚北京，開展深度考察與業務洽談，共話文旅合作新前景。大會重磅發布「北京新發現．十大入境旅遊體驗新場景」，首次推出以市場需求為導向的北京入境遊「必吃榜」、「必買榜」。

二○二五年，北京全市共接待入境遊客五四八萬人次，同比增長百分之卅九；旅遊花費五○五點六億元人民幣，增幅達百分之四十四點七，兩項資料均創歷史新高。

今年一至五月，北京接待入境遊客量和實現旅遊花費，同比分別增長百分之卅五點三和百分之四十二點四，延續強勁趨勢。

針對入境客源市場愈發凸顯的「年輕化、深度遊、重體驗」需求，二○二六北京入境旅遊發展大會將「Becoming Chinese」作為吸引海外遊客深度體驗中國生活方式的核心理念，重磅發布「北京新發現．十大入境旅遊體驗新場景」，這十大場景將東方美學、市井煙火、都市潮玩、科技智造完美融合，為全球遊客提供了一份深度體驗北京的「標準答卷」。

「北京新發現」十大入境旅遊體驗新場景包括天壇晨練、後海胡同等本地生活體驗場景，故宮、天壇、頤和園等國潮旅拍體驗場景，北京琺瑯廠、榮寶齋等非遺匠心手作體驗場景，同仁堂知嘛健康、正安中醫院等中醫藥創新康養體驗場景，大運河博物館、法海寺等古今文博探祕場景，中國國家大劇院、吉祥劇院等演藝盛典現場體驗場景，國貿商城、ＳＫＰ、三里屯等京潮多元消費場景，亮馬河（游泳+槳板）、龍慶峽（騎行）等活力體育體驗場景，石光長城、雁棲湖京郊旅遊體驗場景，首鋼園、百度阿波羅等工業科技體驗場景。

大會還聯動繽客、貓途鷹、億客行、客路等海外指標性ＯＴＡ（線上旅遊平台），首次跨界推出以市場為導向的北京入境遊「必買榜」、「必吃榜」。兩大榜單經全球大資料篩選與百位元中外文旅專家嚴苛評估，精準勾勒出外籍遊客心中的「最地道北京」。