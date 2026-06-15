港太空人 將與市民「天地對話」

香港載荷專家黎家盈現正隨神舟廿三號太空船在太空執行任務，港府說正協調她與香港市民舉行「天地對話」。

港府創新及科技局長孫東昨天說，正在港澳辦協助下，與大陸國家載人航天辦公室協調，爭取於不久將來舉辦「天宮課堂」，讓黎家盈與香港市民「天地對話」，料可在一兩個月後舉行。孫東說，原本計畫只安排學生進行「天地對話」，因社會各界反響非常熱烈，包括青年、智庫團體及黎家盈的同事，都希望與她通話，當局正加緊協調。

北京航天專家說，黎家盈已加入中國航天員（太空人）大隊，不再是香港警司，但可有中國現役航天員和香港載荷專家的雙重身分。中國航天員大隊成立於一九九八年，正式名稱是中國人民解放軍航天員大隊，是軍方編制，先後有四批航天員加入，人數約卅人。

專家透露，中國航天員完成升空任務後，有兩項重要安排，一是要有半年的地面康復、觀察期，主要令其由失重狀態出現的生理變化，恢復到地面正常狀態；二是航天員在執行太空任務後，會安排階段性訓練，以待命二次任務。

據分析落地後定居北京，其中一個重要原因，是北京航天城的核心實驗室，在北京以外地方沒有同類設施，黎家盈受命進行的太空試驗，落地後要在實驗室繼續完成。

孫東說，中國對航天員的選拔要求很高，招募期間曾擔心香港較少人報名，沒想到最終有逾一百二十人報名；他面試其中八十人，從中推薦四十人，最終定選二人中挑選了黎家盈，成為首位參與大陸航天任務的香港太空人。他印象中黎家盈說話不多，性格平穩，表現得體，綜合素質非常全面。