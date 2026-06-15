聽新聞
0:00 / 0:00

港太空人 將與市民「天地對話」

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導
香港太空人黎家盈正隨神舟廿三號太空船在太空執行任務，港府表示，正協調她與香港市民舉行「天地對話」。（新華社）
香港太空人黎家盈正隨神舟廿三號太空船在太空執行任務，港府表示，正協調她與香港市民舉行「天地對話」。（新華社）

香港載荷專家黎家盈現正隨神舟廿三號太空船在太空執行任務，港府說正協調她與香港市民舉行「天地對話」。

港府創新及科技局長孫東昨天說，正在港澳辦協助下，與大陸國家載人航天辦公室協調，爭取於不久將來舉辦「天宮課堂」，讓黎家盈與香港市民「天地對話」，料可在一兩個月後舉行。孫東說，原本計畫只安排學生進行「天地對話」，因社會各界反響非常熱烈，包括青年、智庫團體及黎家盈的同事，都希望與她通話，當局正加緊協調。

北京航天專家說，黎家盈已加入中國航天員（太空人）大隊，不再是香港警司，但可有中國現役航天員和香港載荷專家的雙重身分。中國航天員大隊成立於一九九八年，正式名稱是中國人民解放軍航天員大隊，是軍方編制，先後有四批航天員加入，人數約卅人。

專家透露，中國航天員完成升空任務後，有兩項重要安排，一是要有半年的地面康復、觀察期，主要令其由失重狀態出現的生理變化，恢復到地面正常狀態；二是航天員在執行太空任務後，會安排階段性訓練，以待命二次任務。

據分析落地後定居北京，其中一個重要原因，是北京航天城的核心實驗室，在北京以外地方沒有同類設施，黎家盈受命進行的太空試驗，落地後要在實驗室繼續完成。

孫東說，中國對航天員的選拔要求很高，招募期間曾擔心香港較少人報名，沒想到最終有逾一百二十人報名；他面試其中八十人，從中推薦四十人，最終定選二人中挑選了黎家盈，成為首位參與大陸航天任務的香港太空人。他印象中黎家盈說話不多，性格平穩，表現得體，綜合素質非常全面。

太空人 神舟 港府

延伸閱讀

複製SpaceX？學者稱中國不需要 指最大短板「星多箭少」

香港拓航空版圖 與巴西擴雙邊航權 計連接220航點超疫前

葛來儀：中國海警干擾台灣海域商船 升級危險趨勢

港府譴責《華郵》社論抹黑國安法：規例不具追溯力

相關新聞

對台新論 陸智庫拋「不統而統」概念

北京對台工作出現新概念？大陸中國社科院台灣研究所所長朱衛東近日在一場論壇表示，「統一之事急不得、慢不得，更等不得」。他提出，對台工作要避免「統一急躁」與「消極等待」，應因勢利導、積極作為，力爭形成「不統而統」大勢。

融合發展 王滬寧：擴大台企受益面

兩岸融合發展示範區建設專題推進會十三日在福建廈門舉行，中共中央政治局常委兼全國政協主席王滬寧表示，要高品質建設示範區，推動「十五五」時期（二○二六至二○三○年）兩岸融合發展走深走實，強化制度創新、產業合作與青年交流，擴大台胞台企受益面與獲得感，並支持福建探索融合發展新機制新路徑新模式。

中日緊張 59%日企看好在陸投資

中日關係持續緊張之際，中國日本商會最新發布白皮書顯示，計畫今年增加和維持在陸投資的日資企業占比達百分之五十九。

價格戰疲 陸車市「能盈利就是萬幸」

大陸汽車產業進入深度調整期，有業內人士指，市場已出現銷量、營收與利潤率同步回落的少見局面，價格戰邊際效應快速衰減，市場下行壓力仍在累積。而在競爭轉向與利潤承壓下，智能電動汽車仍將長期處於調整階段，過去汽車業「做了就能掙錢」的黃金時代不返，現在是「能盈利就是萬幸」。

港太空人 將與市民「天地對話」

香港載荷專家黎家盈現正隨神舟廿三號太空船在太空執行任務，港府說正協調她與香港市民舉行「天地對話」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。