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廣東最大雨量435毫米 官方指風險加大提升防汛級別

中央社／ 台北14日電

梅雨鋒面持續在中國南方徘徊，廣東省陸豐市今天出現9小時內，降下435.4毫米的驚人雨量。廣東省官方今晚表示，廣東東部不少城市出現淹水，未來幾天全境大雨仍將持續，致災風險高，安全風險進一步加大，因此將防汛應急響應從4級提升至3級。

央視新聞報導，除廣東省外，中國國家防總維持針對浙江、福建、江西、湖南、廣西的防汛4級應急響應，終止對貴州的防汛4級應急響應。而其派出的2個工作組繼續在廣東、福建第一線協助防汛指導。

根據廣東省氣象台觀測，今天白天東莞、惠州、河源南部、梅州南部和粵東沿海大部縣市出現豪雨到大豪雨，局部地區更有特大豪雨。從今早8時至下午5時，陸豐市華僑管理區第5小學氣象觀測站出現435.4毫米的驚人雨量，位居廣東省之冠。

同一時間內，廣東全省有20個鎮街（街道）降下特大豪雨，62個鎮街有大豪雨，189個鎮街降下豪雨，廣東東部不少城市出現淹水，處於省內豪雨最大、俗稱「龍舟水」的關鍵期。

廣東省氣象台預測，未來3天省內大部分地區將有1次大雨到豪雨、且局部地區有大豪雨的情況。其中，南部沿海局部地區更可能有特大豪雨，部分縣市還可伴隨8級、最高10級的雷雨大風。

除廣東外，中國國家防總評估，今、明2天江南南部至華南一帶將持續降下大雨，且夜晚降雨特徵明顯。加上預測的累積雨量大，局部地區雨量極端性強，使致災風險高，防汛形勢嚴峻複雜。

廣東 雨量 福建

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