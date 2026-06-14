反送中7週年 「蘋果日報」珍藏展19日台北揭幕

今年是香港反送中運動爆發7週年，由追光者主辦的「蘋果日報」珍藏特展將於19日在台北揭幕，原本預定展覽僅開展3天，主辦方為讓更多人能回顧「蘋果日報」這段香港歷史，將展期延至7月15日。

「備份蘋果、記錄香港－蘋果日報藏特展」將於6月19日至7月15日舉行，展覽地點位於台北的新富町文化市場。

根據追光者在臉書上表示，2021年6月24日，擁有26年歷史的「蘋果日報」戛然劃上句號。5年過去，香港人失去的不僅是一份報章，更是一個曾經擁有言論自由、媒體百花齊放的香港。

追光者指出，今天選擇在台灣民主自由的土壤上舉辦「蘋果日報」珍藏特展，不是要緬懷過去，而是希望保存歷史。特展收集了蘋果自1995年創報以來，見證香港由英殖時代到主權移交，由雨傘運動到反對「逃犯條例」修訂草案（反修例）運動的各個重要歷史時刻的報導，以及大量文物，部分將會在展覽上首度展出。

追光者說明，期望透過客觀展現歷史，與港人感受「蘋果」對香港的意義，並將追求民主自由的信念延續下去。

追光者並說，這些承載香港集體記憶的歷史痕跡絕不會隨活動結束而散去。展覽閉幕後，部分珍貴展品計劃捐給台灣中央研究院香港研究計劃資料庫永久收藏，確保這段歷史能於自由且安全的學術殿堂中妥善保存、流傳後世。

主辦單位表示，同時也將視這次展覽為一個起點，未來期盼能將此展覽推動至世界各地進行巡迴展出，讓全球離散港人皆能親眼見證，並讓國際社會持續看見香港的真相與脈搏。