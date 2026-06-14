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端午節將至 杭州接連出現白蛇與青蛇引發民眾圍觀

聯合報／ 大陸中心／即時報導
端午節將至之際，杭州西湖近日驚現青蛇，景區工作人員隨後將之捕捉並野放。（圖／取自浙江電台《交通之聲》）
端午節將至之際，杭州西湖近日驚現青蛇，景區工作人員隨後將之捕捉並野放。（圖／取自浙江電台《交通之聲》）

端午節將至，浙江電台《交通之聲》報導，6月11日下午，有網友發布影片稱，西湖湖邊欄杆上出現一條青蛇，沿著鐵鍊遊動，時而立起身子向四周探索，引來不少遊客駐足觀看。巧合的是，6月5日，杭州一家服裝店門前則是出現一尾白蛇，同樣引發眾人圍觀。

對於杭州在端午節前相繼出現白蛇與青蛇，網友紛紛表示：「是小青來了」「小青找白娘子呢」「本想斷橋相見，奈何上錯岸了」。

中國四大民間故事之一的《白蛇傳》，故事背景即是杭州西湖。至於故事裡法海用以鎮壓白娘子的雷峰塔，因年久失修加上愚民盜磚，已於民國十三年（1924年）倒塌。目前西湖旁的雷峰塔是重建後於2002年10月25日正式對外開放，總高逾71公尺，為鋼筋水泥結構， 塔內還設有電梯。

《交通之聲》稱，從西湖景區管委會瞭解到，青蛇之後已被工作人員送至遠離人流密集區域的野外放生。至於5日出現的那條超過一公尺長的白蛇應是寵物蛇，已被消防帶回隊中等待飼主認領。

報導也提醒杭州民眾，夏季蛇類活動頻繁，今年4月1日至6月1日，杭州消防已接到抓蛇類警情逾875起，為近年來最多。若不慎被蛇咬傷，務必保持冷靜，受傷的胳膊或腿別亂動，避免毒液擴散得更快。同時應立即摘下戒指、手鐲等貼身物品，防止傷口周圍腫脹後，戒指、鐲子壓迫肢體導致血液循環受阻。

此外，應以清水沖洗傷口，並用彈性繃帶對傷肢從遠端向近心端施壓包紮，再用夾板或樹枝固定傷肢，使其低於心臟位置，同時儘快前往備有抗蛇毒血清的醫院救治。

杭州市區月初也出現一條白蛇，消防單位研判應是寵物蛇。（圖／取自浙江電台《交通之聲》）
杭州市區月初也出現一條白蛇，消防單位研判應是寵物蛇。（圖／取自浙江電台《交通之聲》）

端午節 白蛇傳

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