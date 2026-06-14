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網購無理由退貨遭濫用 陸兒童節過後再現瘋狂大退貨

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
央視新聞報導，大陸「六一」兒童節前後演出服集中使用與退貨高峰期，多個商家表示，倉庫退貨包裹大量堆積，部分商品並有明顯使用痕跡。圖／取自齊魯晚報微信公眾號
央視新聞報導，大陸「六一」兒童節前後演出服集中使用與退貨高峰期，多個商家表示，倉庫退貨包裹大量堆積，部分商品並有明顯使用痕跡。圖／取自齊魯晚報微信公眾號

為本為保護消費者權益的「七天無理由退貨」卻一再遭到聰明的中國消費者濫用。中國大陸6月1日兒童節過後，全國最大演出服飾生產基地之一的山東曹縣多名商家表示，近期退貨率最高達到90%，出現「賣出十件、退回九件」情況，倉庫退貨包裹大量堆積，部分商品並有明顯使用痕跡，部分消費者將電商平台當作免費租賃管道，讓業者損失慘重。

央視新聞報導，不少山東曹縣商家近日倉庫都堆滿退貨包裹，部分衣物甚至出現明顯使用痕跡。商家王先生指，退貨包裹已堆至小腿高度，部分衣物被染黑或出現破洞。他表示，「六一」前後為幼兒園與中小學集中演出時期，同時也是退貨高峰期，快遞人員一天上門四至五次，最高退貨率可達90%。

另有多名商家反映，演出服正常退貨率約30%，但近期出現「賣出十件、退回九件」，且多為集體購買後集體退貨。部分商家指出，退貨尚未完成寄回流程，平台已先行將貨款退還買家。

商家石小姐指，部分消費者除退貨外，還以「質量問題」申請退貨，因平台對該類申請處理較快。另有商家稱，「團體購買幾十套，幾乎都會退」。王先生說，雖可提供發貨錄影證明商品完好，但平台仍以「買家體驗受損」支持退貨退款，單筆損失約人民幣4,000多元。

有商家嘗試透過收貨地址追查使用情況，並在社群平台尋找演出影片作為證據，但向相關單位反映後，處理結果不一。王先生稱，部分部門「已讀不回或不處理」，也有部門認為屬個人行為。即便買家承認使用過，仍可申請退貨，且平台多採強制退款機制。

據齊魯晚報報導，有商家稱，成人禮儀服與漢服類產品旺季退貨率可達70%。而持續高退貨亂象對業者的影響包括運費、包裝及人力檢測等支出增加，部分店鋪甚至因此出現虧損。

大陸央廣網引述陝西省社科院副研究員王曉勇分析，此類退貨事件折射出的是「系統性社會問題」。

事實上，類似亂象在大陸存在已久。《中國青年報》4月曾評論，「七天無理由退貨」制度在部分案例中被濫用，形成「免費租賃」爭議。教育是細水長流的事業，校園活動不應成為「一次性消費」。唯有家庭、學校和社會協同，守住誠信底線，才能確保校園活動成為學生青春綻放、品格昇華的高光時刻。

有大陸商家指出，退貨理由五花八門，有說「尺寸與描述不符」的，也有說「天氣原因活動取消」的，同時不少退回的包裹拆開發現已有穿著演出的痕跡。圖／取自齊魯晚報微信公眾號
有大陸商家指出，退貨理由五花八門，有說「尺寸與描述不符」的，也有說「天氣原因活動取消」的，同時不少退回的包裹拆開發現已有穿著演出的痕跡。圖／取自齊魯晚報微信公眾號

電商 央視 中國大陸

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