日中關係惡化 上海電影節未放映日本電影

第28屆上海國際電影節12日開幕。受日中關係惡化影響，今年電影節未設置介紹日本最新電影的「日本電影週」，也不會放映任何日本電影或邀請日籍評委。

據日本媒體共同社報導，以往上海電影節都會上映多部日本電影及動畫作品，如2025年的電影節就播出了人氣動畫「新世紀福音戰士」，以紀念其30週年；另外日本男星小田切讓主演的「夏日沙上」還獲得了評委會大獎。

有電影節相關人士表示，很喜歡日本作品，看不到日本片令人遺憾。

日本首相高市早苗在去年11月發表「台灣有事」的言論後，引來北京方面的不滿，並從經貿、軍事、人文交流等領域進行反制，旅遊業也遭到波及。

香港01報導，日本電影週從2006年起幾乎每年都配合北京、上海的電影節在中國舉辦。同時，日本方面在東京國際電影節等活動期間，也一直舉辦中國電影週。

同時，今年是中國共產黨成立105年，上海電影節策劃「大好河山」展映單元，許多紅色電影（中國主旋律題材的電影）展映活動在6月舉辦。

第28屆上海國際電影節於12日至21日舉行。這屆電影節將在上海及長江三角洲5個城市等逾50家戲院，放映來自77個國家和地區逾420部影片，放映場次計約1600場。