北京法國文化中心同志活動被迫取消 陸女同戀綜也因警方介入改赴泰拍攝

位於北京的法國文化中心原訂於6月同志驕傲月期間舉辦相關活動，但遭中國警方以電話及到場方式施壓，最終活動被迫取消。近期引發兩岸討論的中國女同戀綜《愛的流動態》，製作團隊也提到原計劃在上海拍攝，但遭警察介入，最終轉赴泰國完成拍攝，凸顯相關議題在中國面臨的限制。

法廣報導，法國文化中心原計畫6月同志驕傲月首周周末放映法國電影《親愛的恩佐》和《吞噬黑夜》，並與觀眾做電影討論。然而，中國警方先是透過電話施壓，又於活動當天派人親自到現場，除了檢查部分中國觀眾的身份證件，還要求提前觀看影片的內容。法國文化中心拒絕讓中國警方對影片進行審查，但最終不得不取消當天的放映及後續相關活動。

法國《世界報》指出，雖然中法兩國曾簽署協議，允許雙方對方國家設立文化中心，並有權在自身場所內舉辦活動。但是，法國文化中心與法國駐華大使館的場館不在同一區，不享有外交機構豁免權，加上需要透過微信平台報名，讓中國警方和監管部門更容易掌握活動資訊並施加影響。

近年，北京、上海、成都等大城市仍保留部分同志娛樂場所，但不少酒吧和社群空間相繼關閉，若活動具有組織化、倡議性、維權性等性質，往往都會受到限制。上海驕傲節自2020年以來已停止舉辦，許多提供心理支持、法律援助和疾病防治服務的社會組織也陸續被取締或停止活動。中國政府近來開始關注參與海外同志活動的中國公民。

於泰國拍攝的中國女同戀綜《愛的流動態》，日前上映後在兩岸社群媒體掀起不少討論。節目導演Ashley於社群平台介紹時提到，之所以選擇到泰國拍攝，就是因為沒有辦法在中國安全地進行拍攝，原本計畫在上海拍攝，但是在過程中遇到警方介入。

Ashley坦言，「在社群媒體上，我們的節目被禁，貼文被刪除⋯不是沒有觀眾，而是因為系統先把你榨乾了」，「如果我們想自由地創作這個節目，我們不得不離開」。