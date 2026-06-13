快訊

做筆錄看對眼？北市女警不倫年薪300萬人夫 發生關係還視訊壞壞慘了

校車司機涉性侵釀「3縣市5人確診HIV愛滋病毒」 女友也受害

聽新聞
0:00 / 0:00

北京法國文化中心同志活動被迫取消 陸女同戀綜也因警方介入改赴泰拍攝

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
於泰國拍攝的中國女同戀綜《愛的流動態》，日前上映後在兩岸社群媒體掀起不少討論。圖／取自愛的流動態IG
於泰國拍攝的中國女同戀綜《愛的流動態》，日前上映後在兩岸社群媒體掀起不少討論。圖／取自愛的流動態IG

位於北京法國文化中心原訂於6月同志驕傲月期間舉辦相關活動，但遭中國警方以電話及到場方式施壓，最終活動被迫取消。近期引發兩岸討論的中國女同戀綜《愛的流動態》，製作團隊也提到原計劃在上海拍攝，但遭警察介入，最終轉赴泰國完成拍攝，凸顯相關議題在中國面臨的限制。

法廣報導，法國文化中心原計畫6月同志驕傲月首周周末放映法國電影《親愛的恩佐》和《吞噬黑夜》，並與觀眾做電影討論。然而，中國警方先是透過電話施壓，又於活動當天派人親自到現場，除了檢查部分中國觀眾的身份證件，還要求提前觀看影片的內容。法國文化中心拒絕讓中國警方對影片進行審查，但最終不得不取消當天的放映及後續相關活動。

法國《世界報》指出，雖然中法兩國曾簽署協議，允許雙方對方國家設立文化中心，並有權在自身場所內舉辦活動。但是，法國文化中心與法國駐華大使館的場館不在同一區，不享有外交機構豁免權，加上需要透過微信平台報名，讓中國警方和監管部門更容易掌握活動資訊並施加影響。

近年，北京、上海、成都等大城市仍保留部分同志娛樂場所，但不少酒吧和社群空間相繼關閉，若活動具有組織化、倡議性、維權性等性質，往往都會受到限制。上海驕傲節自2020年以來已停止舉辦，許多提供心理支持、法律援助和疾病防治服務的社會組織也陸續被取締或停止活動。中國政府近來開始關注參與海外同志活動的中國公民。

於泰國拍攝的中國女同戀綜《愛的流動態》，日前上映後在兩岸社群媒體掀起不少討論。節目導演Ashley於社群平台介紹時提到，之所以選擇到泰國拍攝，就是因為沒有辦法在中國安全地進行拍攝，原本計畫在上海拍攝，但是在過程中遇到警方介入。

Ashley坦言，「在社群媒體上，我們的節目被禁，貼文被刪除⋯不是沒有觀眾，而是因為系統先把你榨乾了」，「如果我們想自由地創作這個節目，我們不得不離開」。

位於北京的法國文化中心原訂於6月同志驕傲月期間舉辦相關活動，但遭中國警方以電話及到場方式施壓，最終活動被迫取消。圖／取自法國文化中心微信公眾號
位於北京的法國文化中心原訂於6月同志驕傲月期間舉辦相關活動，但遭中國警方以電話及到場方式施壓，最終活動被迫取消。圖／取自法國文化中心微信公眾號

同志 同性戀 北京 法國

延伸閱讀

藉G7拉攏中國 馬克宏拋橄欖枝 邀解決全球經濟失衡

世足賽／中國男足6度無緣世界盃 法媒歸咎腐敗與體制

法國男神藝人遭逾20女控性侵 部分案件追溯至1990年代

法國G7峰會在即 瑞士日內瓦高度維安防暴動惡夢重演

相關新聞

日本愛媛蜜柑有多熱門？高級品種「紅Princess」疑遭外流大陸

日本愛媛縣耗時近20年培育的高級柑橘品種「紅Princess」疑似流入中國，日本農相鈴木憲和表示，已確認中國電商平台出現類似名稱的樹苗。由於向中國申請品種註冊但尚未完成，若種苗已已流入中國，恐衝擊品牌價值及未來亞洲市場布局。

北京法國文化中心同志活動遭喊停 陸女同戀綜也曾因警方介入赴泰拍攝

位於北京的法國文化中心原訂於6月同志驕傲月期間舉辦相關活動，但遭中國警方以電話及到場方式施壓，最終活動被迫取消。近期引發兩岸討論的中國女同戀綜《愛的流動態》，製作團隊也提到原計劃在上海拍攝，但遭警察介入，最終轉赴泰國完成拍攝，凸顯相關議題在中國面臨的限制。

世界盃觀賽前先被搶！陸球迷剛到墨西哥就遭持槍洗劫

2026年世界盃12日凌晨在墨西哥登場，有中國球迷赴墨西哥觀賽，但抵達墨西哥半小時就在機場附近遭遇持槍搶劫，電腦、現金、手錶等貴重物品盡失。中國駐墨西哥大使館隨後發布安全提醒，如不幸遭遇極端事件立即報警。

陸逾千萬家庭「困在時間裡」 學者3招應對失智海嘯

隨著人口高齡化全面加速，一場無聲的「記憶橡皮擦」風暴正在席捲中國大陸無數個家庭。阿茲海默症及相關大腦變性疾病（統稱「失智症」或認知障礙）已不再是個別家庭的隱痛，而是全社會必須共同面對的「失智海嘯」。當全大陸1000多萬名長者逐漸忘記回家的路、至親名字，甚至失去自理能力（失能者4500萬人），中國大陸的社會結構、養老體制與公共政策該如何應對？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。