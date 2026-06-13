荒漠洪水 新疆塔克拉瑪干沙漠遇2026首場洪水

位於中國新疆的塔克拉瑪干沙漠近日出現今年首場洪水，形成荒漠洪水奇觀。中國氣象局專家表示，洪水為高溫融雪加上降雨所致。

綜合中國央視及外電報導，塔克拉瑪干沙漠是中國最大沙漠，9日出現2026年首場洪水。

據報導，2021年以來，塔克拉瑪干沙漠持續出現相同規模的洪水，但通常在8月氣溫達巔峰時才出現，今年氣溫提早飆升，新疆近日溫度曾達攝氏38度，相較往年平均溫度高出了7.3度。

對於這場荒漠洪水，央視引述中國氣象局分析師表示，本月上旬新疆西部和南部頻繁降雨，降雨量較常年同期明顯偏多，部分地區多出一倍、甚至兩倍以上。

與此同時，南疆氣溫近期偏高，甚至出現高溫，天山崑崙山的冰川積雪大面積融化，融水順着山谷傾瀉而下，匯入塔里木河，導致河流水位暴漲，河水溢出河道流入沙漠低窪地帶，形成沙漠洪水。

中國氣象局專家提醒當地居民汛期多關注官方預警資訊，因為洪水雖可為沿岸植被提供寶貴水源，帶來生態修復的機會，但極端洪水也可能會沖毀公路、鐵路以及油氣設施等，帶來災害風險。