香港反送中7周年 在台港人不畏風雨舉辦紀念活動

今年是香港反送中運動爆發7周年，在台港人今晚不畏風雨於自由廣場舉辦紀念活動，期盼能喚醒香港記憶的片段。

在台港人、香港邊城青年與台灣民間團體，12日晚間於自由廣場舉行「612行動－恆裏如已，礪行如始」紀念活動。

主辦方指出，今年行動主題取自「行禮如儀，例行如此」的諧音，因為在過去社運論述中，「行禮如儀」往往帶著貶義，暗指流於形式、缺乏實質改變的例行活動。因此，主辦方希望重新思索海外行動的意義，在自由國度裡建構一個想像的「香港」共同體。

主辦方拉起紀念香港的時間布條，布條記錄從2012年香港反國民教育運動開始，歷經2014年雨傘運動，到2019年反送中運動等。

在台流亡港人赴湯穿著黃色雨衣，上面寫著「心灰意冷、撤回惡法」；他並將兩面寫著「消滅中共、唯一出路」的旗幟立起。

紀念活動上，主辦方帶領前來的民眾為香港默哀一分鐘，現場不時有民眾高喊「Free Hong Kong」的口號。

台灣人Joanne（化名）披著寫上「光復香港、時代革命」的披風與會。她接受中央社記者訪問時說，反送中發生的時候，當時還是大學生的自己，看到香港中文大學與香港理工大學事件，加上也有朋友在香港唸書的關係，因此對反送中特別有同感。

Joanne說，她當時認為台灣也遇到民主危機，擔心台灣會變成下一個香港，因此持續關注香港議題與狀況。現在看到香港有禁書、禁曲，不禁想起現今的香港如同台灣曾歷經的白色恐怖時期。她強調，身為普通公民，要守護好台灣民主。

人權工作者李明哲向中央社表示，「記憶是一個很重要的事情」。香港曾經是有法治與基本自由的地方，唯有記憶，才能知道香港現在是一個不正常的社會。

李明哲強調，對台灣而言，記憶香港的原因是，中國曾經承諾香港「一國兩制」50年不變，然而這個承諾時間不到一半，中國就對外宣稱這是歷史文件，「當一個國家不遵守原本講的話，也不會遵守國際法與條約，台灣怎麼能相信這樣的國家？」

李明哲還提到，有些台灣人說要相信中共總書記習近平的善意，他質疑：「怎麼會相信這樣的話？」當香港人要求中國政府兌現承諾，迎來的是國安法與23條立法，台灣不可能相信這樣的政權。記憶香港對台灣人的意義是，理解中共這樣的政權會做出什麼樣的事。