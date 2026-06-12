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涉偽造數據…陸學界再爆論文爭議 上海大學解聘博士後「院長也被免職」

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
上海大學12日通報，針對該校教師相關論文數據遭質疑一事，調查組確認其中1張圖表涉及數據偽造，構成學術不端。（上海大學官網）
上海大學12日通報，針對該校教師相關論文數據遭質疑一事，調查組確認其中1張圖表涉及數據偽造，構成學術不端。（上海大學官網）

近期大陸學術界論文爭議持續延燒。上海大學12日通報，針對該校教師相關論文數據遭質疑一事，調查組確認其中1張圖表涉及數據偽造，構成學術不端。上海大學決定解除涉事博士後周某某的聘用關係，並免去通訊作者蘇某某的上海大學轉化醫學研究院院長等職務。

據上海大學官網消息，針對網路上對該校教師蘇某某相關論文數據存疑的反映，學校協同相關單位成立由校內外專家組成的調查組，對相關學術問題進行核查與評議。

通報指出，受質疑論文今年2月正式發表於《Nature Nanotechnology》期刊。調查組經查驗實驗數據、訪談相關人員後確認，被質疑的9張圖表所涉實驗數據處理，均由該論文共同第一作者周某某完成。周某某為上海大學轉化醫學研究院在站博士後。

調查結果顯示，其中1張圖表涉及不同條件實驗小鼠的螢光強度AUC值，存在數據偽造情況，構成學術不端；另有1張圖表涉及液相色譜數據欄位標題誤標；其餘7張圖表數據雖可追溯，但數據揭露規範性不足。

上海大學指出，該論文通訊作者蘇某某受聘擔任上海大學轉化醫學研究院院長、轉化醫學國家科學中心上海大學分中心主任；另外2名共同通訊作者魏某、白某也是該院教師。蘇某某、魏某、白某對論文數據與論文品質存在不同程度失察失管，未盡到通訊作者對論文數據真實性與規範性的責任。

上海大學表示，依相關規定，學校決定解除與周某某的聘用關係；免去蘇某某上海大學轉化醫學研究院院長、轉化醫學國家科學中心上海大學分中心主任職務，並取消其職務晉升、科研項目申報、評獎評優等資格12個月，暫停招收研究生12個月。魏某、白某則受到誡勉處理。

上海大學強調，學校將以「零容忍」態度懲治學術不端行為，並全面加強科研誠信警示教育，完善科研數據規範使用與監管機制。

值得注意的是，近期大陸學術界接連爆出論文爭議。同濟大學、中山大學、南開大學及上海大學等多所高校，先後針對遭舉報的論文展開調查。部分涉案學者擁有「長江學者」、「國家傑出青年科學基金獲得者（傑青）」等頭銜，使科研誠信問題持續受到關注。

論文造假

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