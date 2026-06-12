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大陸南方強降雨將持續一周 累計雨量恐創新高

中央社／ 台北12日電

根據氣象預報，中國大陸南方地區今天起進入新一輪強降雨集中期，而且將持續一周，部分地區暴雨災害風險高，累計雨量可能創下同期新高。對此，中國氣象局上午啟動重大氣象災害（暴雨）四級應急響應。

中國新聞網報導，中國中央氣象台預告，今天入夜至18日，湖南、江西、浙江、福建、廣東、廣西、貴州、雲南及西藏等地有大到暴雨；部分地區有大暴雨；局部地區有特大暴雨，並伴有短時強降雨與雷暴大風等強對流天氣。

其中，貴州中南部、湖南西部、廣西東北部等局部地區有暴雨或大暴雨。

此外，12日至14日，東北、華北、黃淮等地仍多陣雨或雷陣雨，雨量分布不均，一般有小到中雨，局部地區有大到暴雨，並伴有雷暴大風或冰雹等強對流天氣。

中國中央氣象台上午10時發布暴雨藍色預警，預計12日下午2時至13日下午2時，貴州、湖南中西部與東北部、江西中北部、浙江西南部、福建西北部、廣東西部、廣西東北部和東南部、雲南西部、華北北部等地的部分地區有大雨或暴雨，其中貴州中部與東部、江西西部等地局部地區有大暴雨。上述部分地區伴有短時強降雨，局地有雷暴大風等強對流天氣。

中國中央氣象台首席預報員張濤表示，12日起，江南中南部、華南及雲貴等地降雨持續時間長，雨帶穩定少動，累計雨量可能突破歷史同期極值，暴雨致災風險高。尤其是廣東、廣西、浙江、福建、江西、湖南、貴州、雲南、西藏等地發生山洪、地質災害、中小河流洪水與城市暴雨積水的氣象風險較高。

雨量 暴雨

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