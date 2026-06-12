湖南煙火廠爆炸釀37死 一週內6名當地官員落馬

中國湖南瀏陽一家煙火廠上個月發生爆炸事故釀37人死亡。根據官方最新通報，過去一週，湖南有6名官員相繼被調查、落馬。

湖南省長沙市瀏陽市官渡鎮華盛煙花製造燃放有限公司，於5月4日發生特別重大爆炸事故。截至5月8日12時，事故造成37人死亡、1人失聯，在醫救治51人。官方之後沒有再更新傷亡數字。

根據湖南省紀委監委11日公布，湖南省應急管理廳安全生產應急救援指揮中心副主任雷敏、長沙市應急管理局原副局長鐘才發、瀏陽市應急管理局局長楊海涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。

此前，瀏陽3名官員也在6月5日同日官宣被查，包括瀏陽市委原常委、原副市長李翔，瀏陽市公安局原巡邏警察大隊副大隊長、二級警長高承見，官渡鎮平安法治和應急管理辦專職副主任劉永祺。

事故發生後，中國國家主席習近平要求嚴肅追責。中國國務院宣布成立事故調查組，按照「四不放過」原則查清查透事故原因和責任，加強行刑銜接（行政執法與刑事司法銜接），嚴肅追責問責。