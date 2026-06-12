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陸電信網路詐騙連8月下降 這「10大詐騙類型」占案件85%
大陸公安部12日舉行新聞發布會，通報當前電信網路詐騙犯罪的最新情況。大陸公安部刑事偵查局副局長朱磊表示，自2025年10月以來，大陸電信網路詐騙案件已連續8個月較去年同期下降。
據央視新聞報導，朱磊指出，目前發案量最高的詐騙類型共有10種，分別為刷單返利、虛假購物服務、虛假網路投資理財、冒充電商物流客服、貸款徵信、網路遊戲虛假交易、網路婚戀交友、冒充公檢法、冒充領導熟人，以及機票退改簽詐騙。上述10類案件占全部電信網路詐騙案件的85%。
報導稱，其中，刷單返利詐騙發案數量最多，占所有電詐案件約25%；虛假網路投資理財詐騙造成的財損最為嚴重，占全部電詐案件損失約40%，百萬元甚至千萬元以上的大額案件多屬此類。
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