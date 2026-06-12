陸電信網路詐騙連8月下降 這「10大詐騙類型」占案件85%

廣西桂林興安縣靈湘路11日凌晨1時40分左右，發生嚴重爆炸事故，造成7死30餘傷，事故原因仍在調查。有媒體指出，經初步調查，目前已排除爆炸是因管道燃氣等因素引起。當地多名民眾透露該爆炸是人為事件，是為了報復社會，不過目前官方尚未就爆炸原因進行證實。

2026-06-12 14:22