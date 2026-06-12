財新傳媒在港公布設國際高峰論壇及國際顧問委員會

中國財新傳媒在香港舉辦夏季峰會，會上公布正式推出財新國際高峰論壇，同步設立國際顧問委員會，以聚力全球智慧 ，推動中西方對話。

財新傳媒是備受關注的中國新型媒體，其旗下不僅有財新網，還有《財新周刊》、《中國改革》、《比較》等三份具不同影響力的雜誌，其媒體以獨家報導和深入分析著稱，財新傳媒社長胡舒立曾登上美國《時代》全球最具影響力百人榜等榜單。

財新今日在香港舉辦第九屆財新夏季峰會，胡舒立說財新國際高峰論壇，要整合財新海內外旗艦會議及系列高層圓桌論壇，落地北京、香港、新加坡、倫敦等全球核心城市，聚焦經濟趨勢、地緣政治、金融科技、可持續發展等重要議題，匯聚全球思想領袖、企業高管、政策制定者與專家學者，致力於搭建聯結中國與世界的思想對話平台。

這一論壇的長期戰略發展設想，是同步設立國際顧問委員會。該委員會由財新傳媒社長胡舒立擔任主席，匯聚全球政商學界及體育文化領域領袖。首屆委員會成員有新加坡前副總理、國立研究基金會主席王瑞傑，吉爾吉斯斯坦前總理卓奧瑪爾特·奧托爾巴耶夫，力拓集團董事長、前加拿大駐華大使鮑達民，香港交易所前主席史美倫，TCL董事長李東生，攜程集團董事局主席梁建章，巴里克黃金公司董事長、清華大學經濟管理學院顧問委員會委員約翰·桑頓，真格基金創始合夥人兼CEO方愛之，騰訊集團高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群CEO湯道生，前中國籃球協會主席、NBA名人堂成員姚明,

第九屆財新夏季峰會以「蓄力創新 共謀發展」為主題，在香港、杭州兩地舉辦。國際顧問委員會委員王瑞傑、湯道生、約翰·桑頓將與會發言。這一論壇整合財新峰會（北京）、財新夏季峰會（香港）、亞洲願景論壇（新加坡）、倫敦大西洋對話及系列高層圓桌論壇，致力於為資訊交流、戰略洞察與長期合作架設堅實橋梁，打造高質量的中外民間對話場域。