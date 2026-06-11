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以按摩、洗澡為由…幼稚園孫女遭多次性侵 祖父認罪稱「一時鹹濕」

香港01／ 撰文：陳曉欣
香港一名祖父涉在孫女讀幼稚園至小學時多番性侵，包括借詞按摩及洗澡時觸碰其陰部，孫女不解其行為，至小五讀性教育始知被性侵，並覺嘔心。 情境示意圖／Ingimage
香港一名祖父涉在孫女讀幼稚園至小學時多番性侵，包括借詞按摩及洗澡時觸碰其陰部，孫女不解其行為，至小五讀性教育始知被性侵，並覺嘔心。 情境示意圖／Ingimage

香港一名祖父涉在孫女讀幼稚園至小學時多番性侵，包括借詞按摩及洗澡時觸碰其陰部，孫女不解其行為，至小五讀性教育始知被性侵，並覺嘔心。她約13歲時情緒低落，向母哭稱遭祖父侵犯。祖父被捕認「一時鹹濕」，又指爺孫關係好，又稱因壓力大而性侵孫女。法官李慶年先為被告索取精神和心理報告，以看他是否有戀童癖，將被告收押至7月3日判刑。

現年81歲被告LMK，承認4項非禮罪，指他於2016年9月1日與2019年7月31日之間，4度在牛頭角某單位猥褻侵犯女童X，X被侵犯時約5至7歲。

控方指，女童X不願做創傷報告，其家人擔心她承受二次傷害。法官李慶年稱理解，並指X及家人無疑會受到傷害，下令索取被告的精神和心理報告，以了解被告有無戀童癖及其重犯風險，押後判刑。

案情指，被告是X的祖父，X的父母需要上班，X自小由被告照顧，X母下班才回接回X。在2019年X與母親搬到新居，被告仍會到X家照顧她，直到X母回家。X在錄影會面表示，她與祖父關係親密，一周有六天都常相見，她就讀幼稚園大班至小二時放學後會到祖父家，直到母親下班接她。

X稱她讀幼稚園大班至小二期間某年夏天的某日，她放學後如常到被告家，祖母正在煮飯，X在祖父母的床上看YouTube。當時約七十餘歲的被告突然入房，稱要為X「按摩」腳，要求X脫去衣褲躺平，被告由X的小腿按，期間摸X的下體和臀部，並將手指伸入陰部移動，X感到撕裂般的痛楚，被告之後更用下體摩擦X的陰部。X以為這樣按摩是正常的，所以沒叫被告停止，此類行為發生過約3次。

X又指，被告曾10次在幫X洗澡後擦身時，故意觸摸其陰部，為期約1分鐘。X在小五上性教育課時才知道自己遭性騷擾，她覺得很嘔心。

及至2025年2月7日，即X約13歲時，她因情緒低落不願起床上學，X母詢問下，X哭著告訴母親她在6、7歲時遭被告「按摩」時摸下體，從而揭發事件。X母親得知後抱住X，未有追問，最後X同月向駐校社工透露，報警處理。

被告被捕後自認「一時鹹濕」，稱他已知錯。他在錄影會面稱，他由X出生便為她餵奶、換尿布，接送上學，爺孫關係良好。被告又稱因壓力大所以性侵X，他感到非常羞愧。被告稱他會在X洗澡後幫她擦身，直至X滿10歲，他否認為X擦身時乘機摸陰部。

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文章授權轉載自《香港01》

性侵 幼稚園 性騷擾

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