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文創小羊「新疆LABUBU」紅爆全網 遊客排隊兩日瘋搶

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
文創小羊「新疆LABUBU」紅爆全網，有人拖著行李箱去排隊兩天，才能買到。（極目新聞）
文創小羊「新疆LABUBU」紅爆全網，有人拖著行李箱去排隊兩天，才能買到。（極目新聞）

大陸社交平台近日掀起一股「新疆小羊」熱潮。這款被大陸網友戲稱為「新疆Labubu」的民族特色文創玩偶，憑藉其「自主搭配、手工現做」的微型私人訂製模式，吸引大批遊客瘋狂搶購，有遊客甚至不惜花費兩天時間排隊，只為求得一隻專屬小羊。

據極目新聞報導，該款小羊原本只是烏魯木齊商場內一件不起眼的普通紀念品。自去年下半年起，商戶開始為小羊「換裝升級」，陸續加上富新疆地域色彩的小花帽、艾德萊斯綢服飾及寶石項鍊等。歷經多番改造，這隻擁有「微笑唇」的小羊搖身一變成為文創界的「頂流」，熱潮席捲烏魯木齊至喀什古城。

「新疆小羊」的最大賣點在於其DIY體驗。顧客可親自挑選心儀的配飾、服裝與寶石，再交由攤主即場手工縫製，確保每隻小羊皆獨一無二。有新疆攤檔檔主表示，現時每日工作逾10小時，即使全速趕工日製200隻，依然供不應求，店鋪門口前經常大排長龍，有時甚至要熬夜趕製訂單至凌晨4時。

攤主阿卜都拉·艾米日拉的檔位前，顧客常常裡三層外三層排隊，有人拖着行李箱專程趕來，有人一口氣帶走十隻。有來自安徽的遊客表示，她和丈夫來新疆度蜜月，第一天沒排上隊，第二天專程再來才買到。

報導指出，阿卜都拉日均工作時長超過10小時，最複雜的款式6分鐘做一隻，簡單款3分鐘，一天最多做200隻。旅遊旺季連母親也要來幫忙。即使如此，檔位前排隊至少半小時起步。

分析指出，這股搶購熱潮折射出時下年輕客群的消費模式轉變，從單純「購買紀念品」轉向「為情緒及體驗買單」。顧客重視的不再僅是毛絨玩具本身，而是親身參與創作的獨特記憶與情感價值。

隨着這隻「新疆小羊」持續爆紅，小羊周邊產業亦大為受惠。據悉，專門供應小羊「花帽」的杭州生產商已加開兩條專用生產線，日產量達1.3萬個，但相關訂單仍已排滿至今年7月中旬。業界對其前景感樂觀，期望熱度能延續至明年的羊年。

「新疆小羊」的最大賣點在於其DIY體驗。顧客可親自挑選心儀的配飾、服裝與寶石，再交由攤主即場手工縫製，確保每隻小羊皆獨一無二。（極目新聞）
「新疆小羊」的最大賣點在於其DIY體驗。顧客可親自挑選心儀的配飾、服裝與寶石，再交由攤主即場手工縫製，確保每隻小羊皆獨一無二。（極目新聞）

新疆 文創 烏魯木齊

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