升職公告大翻車！公司誤讚女員工「一絲不掛」 網笑：難怪能升

本港過往曾有電視劇情節提及角色「路不拾遺」的美德，但台詞變成「拾遺不報」，引來全城爆笑。用錯成語隨時變笑柄，但「人類總要重複同樣的錯誤」，社群平台Facebook近日流傳1張電子郵件截圖，疑似來自某公司有關人事升遷的內部通知，通知同事有1名女同事即日起正式晉升為行政秘書，同時大讚對方加入公司以來表現良好，包括處事「一絲不掛」。管理階層深表肯定其貢獻，深信對方在新職位上可以繼續發揮所長，為公司作出更大貢獻，請各位同事繼續給予支持和配合。

網友：是不是想寫「一絲不苟」？

公告因大讚升職的女員工「一絲不掛」而受到關注，貼文在網路上瘋傳，不少網友笑稱「是不是想寫『一絲不苟』？」、「做事認真變全裸？」、「可能公司沒寫錯呢？」、「大家懂為什麼女同事升到行政秘書了」、「管理階層當然深表肯定她的貢獻啦」、「一絲不掛？難怪可以升職」。

一絲不苟解作做事認真

根據台灣教育部成語字典，「一絲不苟」解作做事認真，一點也不馬虎，「不苟」一詞早就出現在《周禮．地官．大司徒》，指對人民的12種教化方法，古人認為如果可以讓人民在祭祀時，養成恭敬態度，對先人尊崇敬謹，在面對仍在世的親人時一定「不苟」，為了強調語意，古人在「不苟」前面加上「一絲」。

一絲不掛意指赤身裸體

至於「一絲不掛」解作赤身裸體，也可以理解成無所牽累，不受世俗牽累，也可以寫成「寸絲不挂」、「寸絲不掛」，許多文學作品曾經使用過「一絲不掛」一詞。

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文章授權轉載自《香港01》