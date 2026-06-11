狂點24個布丁＋24盤蛤蜊！一家四口吃不完落跑 目擊者：酒樓阿姨都追不上

「千海水產海鮮火鍋吃到飽」荃灣店瘋狂「打包」食物的「肥牛哥」先前成為全城焦點，但竟然有人更誇張？有香港女生於Threads發照發文，指出有一家四口到將軍澳PopCorn稻香吃火鍋吃到飽，點完海鮮後，竟一口氣狂點24個芒果布丁、24盤蛤蜊以及肥牛等，店員建議可以分開點餐「吃完再給」卻被對方責罵，揚言「我們一定吃得完！」；女生看不下去提醒「吃得完再點」，也被對方反嗆。最終這一家四口時間到也吃不完，留下大堆食物，部分「全部倒進鍋裡就算了」，並一起起身快速離開，「酒樓的阿姨都追不上」，讓女生大呼無奈，「吃不完又要這麼嗆，真的活該」。

事件引來網友熱議，紛紛批評這一家四口離譜，「這些人真的很沒品」、「浪費食物真的很造孽！」、「吃不完真的不應該點這麼多，這個世界有些人想吃都沒得吃」。也有網友建議浪費太多食物就要「罰錢」。

不應浪費食物！該女生於Threads發照發文，指出6月8日晚上到將軍澳PopCorn稻香吃宵夜火鍋吃到飽時，目擊一家四口惡劣行為。她回憶，稻香宵夜火鍋優惠時段於晚上8時30分開始，但這一家四口8時20分提早入場已不停抱怨，「又說還沒開code又說沒有熱水，對店員的態度已經超差。人家的宵夜時段是8:30才開始，早點放你進去是讓你們不用站著等，不代表可以開始給你吃」。

將軍澳一家四口稻香火鍋吃到飽 狂點芒果布丁、海鮮、肥牛

除了態度差，樓主指出，宵夜火鍋優惠時段開始後，這一家四口點完海鮮就吵著要甜點，一口氣點了24個芒果布丁，「吵到店員要人工幫他點24個芒果布丁，沒看錯是24個，但他們是一家四口」；店員建議可以分開點餐，「吃完再給」，但一家四口中的男子發飆責罵店員，強調「我們一定吃得完！」。

被食客提醒「吃得完再點」 一家四口反嗆「我們一定吃得完！」

隨後這一家四口再點了24盤蛤蜊、肥牛等多種肉類、點心，以及蒸包等，坐在隔壁的樓主看不下去，提醒「吃得完再點」，卻被一家四口中的母親反嗆「我們一定吃得完！」，令樓主大感無奈「好！我就等著看」。

一家四口吃不完落跑 留下大量食物

結果「真的只是笑話」，樓主表示，最終這一家四口留下大堆食物，時限到時快速離開，「吃到10:30都看到2大盤肉還在，我還在想會不會來個絕地反擊，最後15分鐘吃完。結果很明顯，全部倒進鍋裡就算了，還剩這麼多，一點惜食都沒有。最後還像做賊心虛一樣，4個突然一起起身很快離開，酒樓的阿姨都追不上」。

從現場照片看到，這一家四口離開後，桌面上剩下多盤堆滿的肥牛、牛肉、雞肉、蔬菜、點心等，而火鍋中也留下大堆肥牛，相當浪費。

目擊者：吃不完又要這麼嗆真的活該

樓主補充，「其實他吃得完24盤真的沒問題，問題是吃不完又要這麼嗆就真的活該。還要自以為高人一等，對店員呼來喝去才最過分」，建議酒樓下次要按重量罰款，「每100g收50元，讓他們不要像失控一樣亂點」。

網友批離譜：真的很造孽！ 倡議設浪費食物罰款

網友看後紛紛批評這一家四口離譜，「24個芒果布丁、24盤蛤蜊，是什麼玩法」、「這些人真的很沒品」、「完美示範什麼叫過分……浪費食物真的很造孽！」、「真的要調監視器！把這幾個人全部列黑名單」、「吃不完真的不應該點這麼多，不要以為吃到飽就一直點，吃完一輪再點下一輪真的這麼難嗎，這個世界有些人想吃都沒得吃」、「人家做到這麼便宜就不要惡整店家啦！人家已經生意難做才用這個價格吸客，還這樣搞店家，這些人真的……」。

也有網友建議浪費太多食物要罰款，「支持浪費食物罰款，你說剩一點點就算了，大哥啊是吃到飽，不用拼命點啦，吃完再點也不遲啦」、「這樣浪費食物的一定要罰錢，貪得無厭的人很多，作為餐廳這部分把關不好的話，一定會造成很多浪費！」。

建議參考中國火鍋吃到飽先付押金做法防浪費食物

也有網友建議參考中國火鍋吃到飽做法，防止浪費食物，「中國吃吃到飽有個做法不錯，就是入場前先付押金，到吃完叫店員過來確認完再退押金，大家就不敢大量亂點食物，其實香港吃到飽也可以學一下」。

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文章授權轉載自《香港01》