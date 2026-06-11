快訊

只要半價！陸黑牌導遊入侵日本2大遊樂園 「保母級服務」搶VIP客

才合體拍片…Red Velvet 瑟琪表妹驟逝！家人悲慟證實「化作星星」

女高中生搭公車遭怪客持傘戳傷流血 北市警鎖定身分追查中

聽新聞
0:00 / 0:00

北京法國文化中心取消放映影片 性別議題敏感升級

中央社／ 記者張淑伶北京11日電

位於北京的法國文化中心日前將同志驕傲月的放映影片取消，未說明原因。有影迷認為，由於中國生育率太低，官方現在對於同志議題或是可能造成性別對立的議題，態度都更加保守。

每年6月是全球「驕傲月」，慶祝與紀念LGBTQ+（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒等）社群，倡導性別平權。

法國文化中心的官方微博5月29日曾發文預告，6月北京法國文化中心將有3個主題的電影放映。其中，伴隨著驕傲月的到來，將特別呈獻「恩佐」（Enzo）和「吞噬暗夜」（Eat the night）兩部片，當天開始售票。這兩部片探討了性別認同和性別規範，「吞噬暗夜」的兩位導演原本計劃6日特別前來參加映後交流。

不過，6月5日有觀眾發現，上述已購買的電影票被退票。記者實測，同系列主題的影片也都被下架，無法網上購票。網友無論是在觀影群組或是網上留言詢問，都未獲回覆影片取消放映的原因。

有影迷告訴中央社記者，近幾年官方對於女權議題與同性戀議題的管制越來越嚴，對可能造成性別對立的輿情也非常小心，他推測背後原因是生育率太低，所以要去除不利於婚育的因素。

據了解，去年就有組織放映電影的小眾團體遭到警方約談，這些影片被認為是女性主義電影，儘管都獲得放映許可，但警方在意的是這是否為僅限女性觀看的「全女場」包場，若是將被取消活動。「全女場」的觀影活動被認為是挑動性別對立的一種。

中國2025年人口連續4年下降，生育率創新低，全年出生人口僅792萬人，與前一年的954萬人相比，被形容為「斷崖式下跌」。

就在今年2月，新疆脫口秀女演員「@小帕不歡迎指導工作」在微博發文表示，「發燒在家躺了兩天，想到如果有老公孩子的話，這會兒應該要扶著牆起來給他們做飯了」，結果帳號被短暫封禁。微博官方隨後發文指，該帳號發布挑動性別對立、製造婚育焦慮訊息，因違反法律法規和專項行動，被平台禁言處置。

另一名觀影活動人士則表示，為了提升生育率而取消這次電影的放映是一種可能，但很難證實。無論如何，同志群體在中國經常處於被打壓的狀態，這次的事件應該和「驕傲月」有關。

在影迷心目中，北京法國文化中心向來是個另類觀影聖地，有機會看到在中國無法上映的電影。但這不是它第一次面臨挑戰。

2021年，法國文化中心的「北京酷兒影展」活動就被民眾檢舉過，指這個售票影展放映的電影都是未經廣電總局批准的，應當制止。

根據澎湃新聞當時報導，北京市朝陽區文旅局當時回覆，這個影展由法國大使館舉辦，根據中法兩國在2002年簽署的協定，法國文化中心有資格舉辦影展並收取入場費。

法國文化中心的官網介紹，該中心致力於在音樂、電影、藝術、圖書與思辨等多個領域促進中法兩國之間的交流以及法語文化和語言在中國的傳播。法國駐中國使館文化、教育與科學事務公使銜參贊艾文鴻（Florent Aydalot）兼任法國文化中心主任。

北京 同性戀 同志

延伸閱讀

造山者布魯塞爾首映　感動留學生更加珍惜台灣

G7峰會前向北京示好？馬克宏邀中國大陸參加視頻會

90年代法國男神級藝人疑伸狼爪 逾20女出面指控

籲提高性同意年齡…陸考生被肉搜攻擊 影片也遭下架引網友力挺

相關新聞

狂點24個布丁＋24盤蛤蜊！一家四口吃不完落跑 目擊者：酒樓阿姨都追不上

「千海水產海鮮火鍋吃到飽」荃灣店瘋狂「打包」食物的「肥牛哥」先前成為全城焦點，但竟然有人更誇張？有香港女生於Threads發照發文，指出有一家四口到將軍澳PopCorn稻香吃火鍋吃到飽，點完海鮮後，竟一口氣狂點24個芒果布丁、24盤蛤蜊以及肥牛等，店員建議可以分開點餐「吃完再給」卻被對方責罵，揚言「我們一定吃得完！」；女生看不下去提醒「吃得完再點」，也被對方反嗆。最終這一家四口時間到也吃不完，留下大堆食物，部分「全部倒進鍋裡就算了」，並一起起身快速離開，「酒樓的阿姨都追不上」，讓女生大呼無奈，「吃不完又要這麼嗆，真的活該」。

山西82死礦難 省應急廳副廳長被查「涉嫌嚴重違紀違法」

據澎湃新聞，山西長治市沁源縣上月22日發生導致82人死亡的礦難後，首次有省廳官員因此落馬。山西省紀委監委昨日通報稱，山西省應急管理廳副廳長張和平涉嫌嚴重違紀違法，涉通洲集團留神峪煤業有限公司特別重大爆炸事故，目前正接受調查。

廣西桂林興安縣發生爆炸事件 已致7死17傷

大陸廣西桂林興安縣靈湘路11日凌晨1時40分左右，發生嚴重爆炸事故，已造成7死17傷，事故原因仍在調查。陸媒指，經初步調查，目前已排除爆炸是因管道燃氣等因素引起。

中國漫記／美無人艇拍下共軍護衛艦 引爆台海不對稱作戰

光魚無人艇首度自主穿越台海，成功偵察追蹤關閉自動識別系統的共軍艦艇並取得影像！這項低預算、低複製成本的測試，正是美軍翻轉採購模式的「複製者」軟體技術實測。25萬美元不對稱作戰兵力，對決9億美元共軍大驅，台海博弈已悄然引爆！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。