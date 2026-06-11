山西82死礦難 省應急廳副廳長被查「涉嫌嚴重違紀違法」

光魚無人艇首度自主穿越台海，成功偵察追蹤關閉自動識別系統的共軍艦艇並取得影像！這項低預算、低複製成本的測試，正是美軍翻轉採購模式的「複製者」軟體技術實測。25萬美元不對稱作戰兵力，對決9億美元共軍大驅，台海博弈已悄然引爆！

2026-06-11 07:00