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山西82死礦難 省應急廳副廳長被查「涉嫌嚴重違紀違法」

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
山西省應急管理廳副廳長張和平落馬被查。（山西省應急管理廳網站）
山西省應急管理廳副廳長張和平落馬被查。（山西省應急管理廳網站）

據澎湃新聞，山西長治市沁源縣上月22日發生導致82人死亡的礦難後，首次有省廳官員因此落馬。山西省紀委監委昨日通報稱，山西省應急管理廳副廳長張和平涉嫌嚴重違紀違法，涉通洲集團留神峪煤業有限公司特別重大爆炸事故，目前正接受調查。

5月22日晚上7點半，沁源縣山西通洲集團留神峪煤業有限公司井下發生氣體爆炸事故，造成82人遇難、2人失聯、128人受傷。國務院已成立「5·22」特別重大事故調查組，最高人民檢察院也宣布對事故案掛牌督辦。

6月2日晚，山西省紀委監委網站發布消息：沁源縣委書記趙永進涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受省紀委調查。6月7日，山西省長治市紀委監委公布，沁源縣應急管理局局長孫曉曄，沁源縣應急管理局黨委委員、應急管理綜合行政執法隊副隊長岳曉東，沁源縣應急管理綜合行政執法隊執法一隊隊長張謙，也涉嫌嚴重違紀違法，分別接受調查。

央視報導披露，事故當日井下實際作業人員為247人，惟礦方入井人員公示牌僅顯示124人，多達123人在系統中查不到有效記錄。

爆炸 國務院

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