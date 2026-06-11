廣西桂林興安縣發生爆炸事件 已致7死17傷

大陸廣西桂林興安縣靈湘路11日凌晨1時40分左右，發生嚴重爆炸事故，已造成7死17傷，事故原因仍在調查。陸媒指，經初步調查，目前已排除爆炸是因管道燃氣等因素引起。

新華社11日報導，大陸廣西興安縣公安局6月11日發布通報，廣西興安縣靈湘路發生爆炸事件。已造成7人死亡，17名傷者送醫救治，均無生命危險。其他輕傷人員經醫院處置後已妥善安置。現場救援工作仍在進行中。

報導指，事件發生後，桂林市、興安縣立即組織公安、消防、衛健、應急等部門開展救援、處置工作。經初步調查，排除爆炸是因管道燃氣等引起，公安機關正在對事件原因開展進一步調查。

港媒星島頭條稱，網上流出照片可見，爆炸現場為居民區，有疑似自建房建築起火。有居民於網上留言自己已因事故入院，亦有人表示事發時先後有2次爆炸，周邊居民大量窗戶玻璃被震裂。

新京報指，興安縣醫院工作人員表示，已開綠色就醫通道收治多名傷者，重傷者已轉院。