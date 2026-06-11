中國廣西桂林傳爆炸事件 已致7死17傷

中國廣西桂林市興安縣興安鎮今天凌晨發生爆炸事件，已知造成7死17傷。根據當地居民表示及現場畫面顯示，事發地點當時傳出兩聲爆炸巨響，且在黑夜中出現沖天火光，家中玻璃更被震碎。而警方初步排除管線燃氣引爆的可能。

新京報報導，鑑於爆炸威力驚人，興安鎮1名副鎮長表示，事發後他趕往現場疏散居民。而興安縣醫院工作人員也表示，該院已開闢「綠色就醫通道」收治多名傷者，並將重傷者轉院。

據桂林市興安縣公安局發布警情通報，爆炸發生在今天凌晨1時40分左右，地點在興安縣興安鎮靈湘路，目前已造成7人死亡。另有17名傷者送醫，都無生命危險。現場救援工作仍在進行中。

通報表示，經初步調查，排除爆炸是因管道燃氣等因素引起，公安機關正在對事件原因進一步調查中。