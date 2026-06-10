籲提高性同意年齡…陸考生被肉搜攻擊 影片也遭下架引網友力挺

中國近日舉行高考，山東一名女學生在考場外受訪時表示，希望「性同意年齡」由14歲提高到18歲，該影片被中國網路平台下架，此事今日登上微博熱搜，多名網友對該考生的觀點表示支持。

綜合香港01、星島日報報導，8日山東一個高考（大學入學考試）考場外，有一名女學生接受記者採訪，被問及試題難不難時，她表示還可以；接著記者詢問還有什麼想說的，女學生思索後表示，希望「提高性同意年齡到18歲」。

該影片在網路上引起廣泛傳播，但當天隨即遭微博、抖音等中國社群媒體平台下架，未透露原因。影片下架後，該女學生的姓名、學校、家庭住址等個資被網友公開，還出現針對她的攻擊言論。

話題在網路上持續發酵，今日「高考女生視頻被下架」一度登上微博熱搜第2名。

在微博，有許多網友紛紛跳出來，以「本人來了」開頭，表示「我支持將法定性同意年齡提高至18歲」。

有網友表示，「14歲不能騎電動車、不能打遊戲（未成年遊玩時間限制）、不能買菸酒，卻能性同意」、「青春期談戀愛都叫早戀被嚴防死守，14歲性同意不覺得割裂嗎？」、「反對的都是想找未成年的」。

按目前中國刑法規定，「姦淫不滿十四週歲幼女的，以強姦論，從重處罰」，使外界普遍視性同意年齡標準為14歲。台灣性自主年齡則是16歲。