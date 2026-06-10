每天只睡5小時？阿里巴巴前高層爆內部高壓氛圍 掀一票上班族共鳴

阿里巴巴集團旗下行動辦公平台「釘釘」的2名前高階主管，近期先後發表公開信批判公司企業文化。其中，釘釘前副總裁馬銳拉直言反對「用全員油盡燈枯換增長」的企業模式，並懷疑自己只是「消耗身體追趕不斷前移的節奏」，引起眾多中國上班族熱議及共鳴。

綜合澎湃新聞、南方都市報、三言科技等媒體報導，上週先是前釘釘「ONE項目」核心產品經理滕雅辛在公司內部網站，發表長達7.5萬字、題為「置身釘內」的公開信，除詳述「ONE項目」從創立、成功到失敗的過程，並提及釘釘內部處於高壓氛圍的企業文化。

「置身釘內」發表後，前釘釘副總裁馬銳拉6月8日以「置身釘外」為名發表文章，表示自己本來也寫了快2萬字，但在權衡後，刪掉不能說的1萬8000字，只留下可以說的500多字。

馬銳拉表示，他已於5月15日辦妥離職手續，正式離開釘釘。自己完全能理解「置身釘內」文中所描述的釘釘內部高壓氛圍：高頻彙報、高速迭代（換代），卻難見成效，年輕從業人員「耗盡心力卻無收穫」。

馬銳拉提到，離職的直接原因是「長期超負荷運轉」：1週7天「每天9點上班，凌晨2點回家，只睡5個小時」；他反覆思考後，越來越難確認自己「是在創造產品，還是只是在消耗身體，追趕一個不斷前移的節奏」。

阿里巴巴創辦人馬雲提出的「客戶第一，員工第二，股東第三」理念，也被馬銳拉質疑。他說，「員工第二」變成了「員工需求永遠為業務讓步」。

馬銳拉最後提到，他明確反對「全員油盡燈枯換增長」的模式，而「創造力」比「單純堆工作時長」更重要。

上述2篇文章在中國網路熱傳，引起眾多上班族熱議及共鳴。不少人表示道出了自己的處境，「反映了牛馬的心聲」，並指中國許多企業的文化與釘釘不相上下；有人更直言，自己早已油盡燈枯，卻換來失業。

根據報導，針對2篇文章引發的議論，阿里巴巴合夥人委員會在內部網路發表題為「有情有義有成長，才是阿里文化」的文章，嚴辭批評釘釘團隊的管理方式，直指這「不是阿里文化該有的樣子」，宣稱「只有充分尊重員工個體價值，才能真正創造客戶價值」。