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「福州最後的老巷」大火 多棟老屋燒到只剩框架
6月9日晚上，大陸福建省福州市台江區上海街道下河里發生火災。6月10日凌晨，台江區應急局通報，經全力撲救明火已滅，目前暫未發現人員傷亡，起火原因正在進一步調查中。
據陸媒《澎湃新聞》，6月9日，多位大陸網友在微博和小紅書發影片反映，福建福州台江區一處民房成片起火，引發關注。影片顯示，火情範圍廣泛，多棟房屋被燒得只剩框架，大火蔓延至幾層樓高。
6月9日21時55分許，福州台江區上海街道下河里14號民房發生的火災。多位網友發影片反映，火勢較大，蔓延至幾層樓高，多棟房屋被燒得只剩框架；10日凌晨，福州市台江區應急局通報，該處民房火災經全力撲救，明火已滅，暫未發現人員傷亡。
當地人介紹，下河里又被稱為「福州最後的老巷」，有人稱這裡的日常生活彷彿和20年前無異。附近居民說，大火燒了1個多小時，著火點附近多為老舊房屋和老舊屋苑，很多木質搭建物。
根據台江區緊急管理局通報，事發後台江區委會、區政府主要領導迅速趕赴現場，組織消防、緊急、公安等救援部隊現場處置。現場火勢已被控制，起火原因正在進一步調查中。
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