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花2300萬買「百強縣」排名 遼寧海城市書記、市長遭免職

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
花錢買「全國百強縣」的時任大陸海城市委書記的的鞍山市委副書記陸荐援。（遼寧日報）
花錢買「全國百強縣」的時任大陸海城市委書記的的鞍山市委副書記陸荐援。（遼寧日報）

遼寧省海城市花費498萬元人民幣（約合新台幣2,325萬元）向一家「百強縣」榜單評價機構購買諮詢服務，由客觀指標得分第118名、調整至綜合得分第91名。該案受到中共中紀委嚴厲批評，遼寧省委書記許昆林表示，已對黨、政主要負責人作出免職處理，對相關責任人進行追責問責。

中共中紀委通報，相關問題暴露一些地方和部門政績觀存在偏差，有的為了政績不惜花錢買虛名，謀求在「百強縣」、「千強鎮」等各類榜單上榜進位，加重財政負擔，助長榜單評價機構的牟利行為。

中共中央黨校機關報《學習時報》8日刊發遼寧省委書記許昆林署名文章，披露遼寧針對事件專門制定整改工作方案，對黨政主要負責人作出免職處理，對相關責任人進行追責問責，同時組織對相關問題進行全面排查和專項審計。

同時，遼寧還明確要求各地區各部門一律不得參與榜單排名，一律不得安排資金謀求上榜進位。

公開資料顯示，事發時，海城市委書記由鞍山市委副書記陸荐援兼任，後已調任葫蘆島市委副書記；當時的市長是楊野，後已調任鞍山市自然資源局副局長。

另據中國青年報，5月28日，新華社刊發題為《遼寧海城：全面糾治『花錢買虛名』，樹牢實幹政績觀》的報導稱，今年1月19日，中央層級整治形式主義為基層減負專案工作機制辦公室，會同中央紀委辦公廳公開通報，遼寧省鞍山市海城市花費498萬元，向某「百強縣」榜單評價機構購買諮詢服務。

報導指，該機構幫助其實現榜單進位，該諮詢項目研究未結合當地實際提出有價值的發展建議，海城市顧及「百強縣」排名等因素，未就項目成果實效不強等向該評價機構提出不同意見，項目驗收流於形式。通報後，遼寧省委高度重視，全鏈條查清海城典型問題事實與責任，對11名責任人嚴肅追責。

中紀委 中共

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